«آرت دبي».. عقدان من الارتقاء الإبداعي في عاصمة الثقافة العالمية

روائع فنية فريدة يشتمل عليها «آرت دبي» في نسخة هذا العام، إذ يقدم مع أقسامه المتنوعة ضمن مدينة جميرا، نسخته الخاصة بمناسبة الذكرى العشرين، احتفاء بالفنانين وصالات العرض والمؤسسات التي شكّلت ركائز أساسية في مسيرة النمو غير المسبوق للصناعات الإبداعية في دولة الإمارات على مدى العقدين الماضيين.

وتقام نسخة 2026 بصيغة خاصة، حيث يسلّط البرنامج الضوء على صالات العرض والمؤسسات والمجتمعات التي أسهمت في تشكيل المشهد الفني وسوق الفن في المنطقة، بمشاركة أكثر من 100 عمل فني مقدّم من صالات عرض تجارية ومؤسسات وشركاء ثقافيين. ويستمر الحدث حتى الأحد 17 مايو، مع دخول مجاني لجميع الزوار، بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي.

وعلى مدى عشرين عاماً، واصل «آرت دبي» دعم الفنانين وصالات العرض والمقتنين الذين أسهمت أصواتهم وأفكارهم وممارساتهم الفنية في بناء واستدامة المشهد الثقافي في المنطقة.

وتعكس هذه النسخة الخاصة هذا الإرث التاريخي واللحظة الراهنة في آنٍ واحد، من خلال برنامج يستند إلى نقاط قوة المعرض الأساسية والمتمثلة في استقلاليته وجذوره المحلية والإقليمية العميقة وتنوع رؤاه العالمية.

وقالت بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية لمجموعة آرت دبي: «لطالما شكّل «آرت دبي» أكثر من مجرد معرض فني تقليدي، إذ تطوّر بالتوازي مع تطور المشهد الثقافي في دبي والمنطقة، ليصبح منصة دولية تجمع الفنانين وصالات العرض والمؤسسات والجمهور ضمن حوار ثقافي متواصل.

وتعكس هذه النسخة الخاصة قوة الشراكات طويلة الأمد التي أسهمت في بناء هذا المشهد، كما تؤكد أهمية الثقافة بوصفها مساحة للتواصل والتقارب، خصوصاً في الأوقات التي تزداد فيها الحاجة إلى اللقاء وتبادل الأفكار».

من جانبها، قالت دونيا جوتوايس، مديرة معرض آرت دبي: «تعكس هذه النسخة الخاصة الهوية الفريدة لـ«آرت دبي»، من خلال حضور قوي لدبي والمنطقة إلى جانب مشاركة دولية واسعة. ويجمع برنامج صالات العرض بين الممارسات الفنية المعاصرة والحديثة والرقمية، مقدماً طيفاً متنوعاً من التجارب والرؤى الفنية.

كما تؤكد هذه الدورة عمق العلاقات التي بناها «آرت دبي» مع الفنانين وصالات العرض على مدى عقدين، ودوره في ترسيخ مكانة دبي مركزاً رئيسياً للحراك الفني وسوق الفن في المنطقة».

بدورها، قالت أليكسي غلاس-كانتور، المديرة التنفيذية للشؤون الفنية في مجموعة آرت دبي: «يركّز برنامج هذا العام على فكرة التلاقي والتفاعل، من خلال خلق مساحات تجمع الفنانين والمؤسسات والجمهور ضمن تجربة فنية منفتحة ومتعددة الأصوات. ومن خلال التركيبات الفنية والعروض الأدائية والحوارات، نسعى إلى تقديم تجربة تشجع الزوار على التفاعل مع الأعمال واكتشافها بطرق جديدة وغير متوقعة».

عروض صالات العرض

تنطلق هذه النسخة الخاصة من «آرت دبي» من دبي، مع ارتباط عميق بالمنطقة الممتدة حولها، لتواصل تأكيد مكانة الإمارة بوصفها المركز التجاري الأبرز للفنون في المنطقة، وتعكس أهمية المعرض ضمن المنظومة الثقافية.

وتمتد العروض بين ممارسات فنية معاصرة وحديثة ورقمية، بما يجسد التزام «آرت دبي» المستمر بربط الممارسات الفنية الإقليمية بالسياقات العالمية.

وتضم الدورة صالات عرض دولية دعمت المنطقة لعقود، إلى جانب صالات لعبت دوراً محورياً في تشكيل مشهدها الثقافي.

كما تحتضن النسخة الحالية عدداً من المشاركين الجدد، من المنطقة والعالم، ضمن عائلة «آرت دبي». واستجابة للتحديات التي تواجهها العديد من صالات العرض، تعتمد هذه الدورة نموذجاً مبتكراً لتقاسم المخاطر، بحيث تُدفع رسوم المشاركة وفقاً لنجاح المبيعات.

البرنامج

كما تقدم هذه النسخة الخاصة برنامجاً متكاملاً يضم معارض وتركيبات فنية ضخمة وأعمالاً بتكليف خاص وعروضاً أدائية وعروضاً سينمائية، إلى جانب برنامج يومي من الجلسات الحوارية والنقاشات.

ويُقدَّم البرنامج بالشراكة مع أبرز المؤسسات الثقافية في دولة الإمارات، ومن أبرز محاوره: برنامج من التركيبات الفنية الضخمة والأعمال الجديدة والأعمال التفاعلية الموزعة في أنحاء المعرض، معرض «ونَمْضِي» وهو معرض رئيسي يضم أعمالاً من مقتنيات دبي، معرض «نبض»، الذي يقدّم روائع من الفن العربي الحديث من مجموعة مؤسسة بارجيل للفنون، برنامج «موفينغ» الذي يضم أعمال فيديو لـ13 فناناً، برنامج «ضد السكون» الأدائي بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للفنون، النسخة العشرون من منتدى الفن العالمي، البرنامج الرئيسي لـ«آرت دبي»، سلسلة من جلسات «هُنا الحوارية» التي تجمع نخبة من الأصوات من مختلف القطاعات الإبداعية لاستكشاف الدور الذي يلعبه الفن في تشكيل أساليب حياتنا وطرق تواصلنا ومساحات تجمعنا وهوياتنا الثقافية.

