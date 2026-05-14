وزارة الثقافة تستعرض مبادراتها الداعمة للفنانين والمبدعين

تشارك وزارة الثقافة في فعاليات «آرت دبي»، عبر منصة خاصة تستعرض برامج ومبادرات الوزارة الداعمة للفنانين والمبدعين، إلى جانب عرض فني بعنوان «حين يصبح المألوف غير مألوف» يضم أعمالاً لثلاث فنانات إماراتيات من المستفيدات من برامج المنح الثقافية، وهنّ: كريمة الشوملي، وروضة الكتبي، وسارة أهلي.

ويسلط المعرض الضوء على تنوع المشهد الفني الإماراتي، من خلال تقديم أصوات فنية تنتمي إلى أجيال وتجارب مختلفة، بما يبرز اتساع نطاق الممارسات الإبداعية التي تدعمها وزارة الثقافة عبر مبادراتها وبرامجها الهادفة إلى تمكين الفنانين وتطوير مسيرتهم المهنية في مختلف مراحلها، ومن بينها البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، وبرنامج التفرغ الإبداعي، ومبادرة المساحات الإبداعية، وبرنامج «مسار الإبداع»، التي تسهم في تعزيز البيئة الثقافية والإبداعية في الدولة ودعم استدامة القطاع الثقافي.

وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة: «تأتي مشاركة وزارة الثقافة في «آرت دبي» ضمن جهودها المستمرة لدعم الفنانين الإماراتيين، وتعزيز حضورهم في أبرز الفعاليات الفنية والثقافية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للإبداع والثقافة. ويشكل هذا الفن المعاصر مساحة للتعبير عن الهوية الثقافية وتحفيز الحوار المجتمعي».

وأضاف: «يعكس هذا العرض تنوع التجارب والأساليب التي يتميز بها الفنانون الإماراتيون اليوم، ويؤكد قدرة المشهد الفني المحلي على إنتاج أعمال ذات لغة بصرية معاصرة تحمل في الوقت ذاته خصوصيتها الثقافية والإنسانية».

ويجمع العرض الفني «حين يصبح المألوف غير مألوف»، أعمالاً تستكشف التحوّلات البصرية والمادية، وتعيد تقديم العناصر اليومية والمألوفة ضمن رؤى تجريدية وتجارب تركيبية معاصرة، من خلال ممارسات فنية تتنوع بين النحت، والتجهيز الفني، والتصوير، والطباعة، والوسائط المختلطة.