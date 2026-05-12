«العويس» تحتفي بإبداع 55 كاتباً إماراتياً 20 الجاري

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية 20 مايو الجاري، حفلاً كبيراً لتوقيع الكتب الإماراتية الصادرة حديثاً (2025 و2026)، وذلك بمناسبة يوم الكاتب الإماراتي، الذي يصادف يوم 26 مايو من كل عام.

يشهد الحدث مشاركة 55 كاتباً إماراتياً، حيث سينضم لحفل التوقيع كُتاب من مختلف الأجيال والتجارب الأدبية، في أمسية ثقافية تحتفي بالحركة الأدبية في دولة الإمارات، وتسلّط الضوء على إبداعات كتّابها. وتأتي هذه الفعالية تقديراً واحتراماً لكل مبدع قدم نتاجاً ثقافياً للمكتبة، وعزز من حضور الشخصية الإماراتية في المحافل الثقافية داخل وخارج الدولة.

يعد يوم الكاتب الإماراتي مناسبة وطنية وثقافية أطلقت بمبادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتكريم مبدعي الدولة.

ويوافق هذا اليوم تاريخ تأسيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ويهدف لتقدير دور الكاتب في التأكيد على الهوية الوطنية وإثراء المشهد الثقافي، وتكريم الأدباء الإماراتيين، وتسليط الضوء على دورهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم، ونقل القيم الحضارية ولتاريخية للأجيال القادمة.

وقد دأبت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية على الاحتفاء بهذه المناسبة عبر السنوات السابقة، حيث تتحول أروقة المؤسسة وقاعاتها إلى طقس اجتماعي يلتقي فيه الكُتّاب من أجيال مختلفة، ويتبادلون الخبرات والنقاشات التي تثري الحركة الفكرية، وتنعكس إيجاباً على شؤون الثقافة بشكل عام.