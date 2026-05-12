«اعرف حقوقك».. دليل لقوانين وأخلاقيات القطاع الصحي في الإمارات

صدر أخيراً للمحامي الإماراتي عيسى بن حيدر، والدكتور بسام درويش، المتخصص في الإعلام الصحي ومؤسس مبادرة «بلسم لتعزيز الصحة» و«صحتي ثروة لوطني»، كتاب «اعرف حقوقك في الرعاية الصحية: دليل مبسّط في أخلاقيات الطب والمسؤولية الطبية» الذي يعد دليلاً نوعياً لتعزيز الثقة بين المجتمع والقطاع الطبي في الإمارات، ويهدف إلى ردم الفجوة المعرفية بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها.

ويأتي الإصدار ليكون مرجعاً توعوياً شاملاً يسلط الضوء على الأطر القانونية والأخلاقية التي تحكم القطاع الصحي في الدولة، مع التركيز على حماية حقوق المريض وضمان بيئة عمل آمنة للطبيب في آن واحد.

ويجمع الكتاب بين خبرة المحاماة ورؤية الإعلام الصحي، ليقدم للقارئ مادة غنية تجمع بين صرامة التشريعات والروح الإنسانية في مهنة الطب، متناولاً عبر فصوله الثلاثة موضوعات حيوية تمسّ صلب الممارسة اليومية في المستشفيات والعيادات، منها أخلاقيات المهنة، والمسؤولية الطبية، والتوازن في الحقوق، حيث لا يكتفي بعرض حقوق المريض، بل يخصص جانباً مهماً لحماية الطبيب من الشكاوى الكيدية وضمان كرامته المهنية.

وفي هذا السياق، أكد المحامي عيسى بن حيدر أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية، مشيراً إلى أن هذا الدليل يسهّل على الجمهور والممارسين فهم المسؤولية الطبية بعيداً عن التعقيدات القانونية، بما يسهم في تقليل النزاعات القضائية وتعزيز سلامة المرضى.

من جانبه، لفت الدكتور بسام درويش إلى أن الكتاب يسعى لتحويل الثقافة الصحية من مجرد استهلاك للمعلومات إلى وعي بالحقوق والواجبات، منوهاً بأن الطب رسالة إنسانية نبيلة تستوجب بناء جسور الثقة بين الطرفين.

واستند المؤلفان في إعداد الكتاب إلى مراجع دولية معتمدة من منظمة الصحة العالمية (WHO)، والجمعية الطبية الأمريكية (AMA)، مع مواءمتها بشكل دقيق مع المنظومة التشريعية في دولة الإمارات.