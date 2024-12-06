لطيفة بنت محمد تبحث التعاون الثقافي مع وفد من حكومة كردستان العراق

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أرين مسرور بارزاني، نجل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، رئيس وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في حكومة الإقليم، وعدداً من المسؤولين في حكومة إقليم كردستان العراق.

وبحثت سموها مع الوفد، سبُل التعاون المشترك في المجالات الثقافية والمعرفية. كما أطلعت الوفد على الممارسات الإماراتية الرائدة في مجال تطوير العمل الحكومي.

وقالت سموها في تدوينة عبر حسابها على منصة «إكس»: «سعدت بلقاء سعادة أرين مسرور بارزاني، نجل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، رئيس وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في حكومة الإقليم، وعدد من المسؤولين في حكومة إقليم كردستان العراق».

وأضافت سموها: «خلال اللقاء، اطلع الوفد على الممارسات الإماراتية الرائدة في مجال تطوير العمل الحكومي، وأفضل النماذج في قطاعات الاقتصاد والأعمال والتحديث الحكومي. كما بحثنا معاً سبُل التعاون المشترك في مجالات ثقافية ومعرفية متنوعة».

استقبال

ومن جهة أخرى، استقبلت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم المحامي كيفن توماس، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية نيويورك. وقالت سموها في تدوينة عبر منصة «إكس»: «سررت باستقبال المحامي كيفن توماس، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية نيويورك، حيث ناقشنا أحدث التوجهات والخبرات المعرفية في مجال الثقافة، وبحثنا في أفضل الممارسات الحكومية، ومن بينها تجربة دولة الإمارات الرائدة في مجال السياسات الثقافية، وتسخير الثقافة كأداة لترسيخ الهوية الوطنية والتواصل بين الشعوب، وكقطاعٍ محوري في الاقتصاد الوطني وتصميم الغد».