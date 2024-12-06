دبي في عيد الاتحاد.. عوالم بهجة وإبداع موشاة بقيم الهوية

شهدت دبي عطلة نهاية أسبوع استثنائية بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53 حيث استقبلت مئات الآلاف من السكان والزوار، الذين عاشوا تجارب لا تُنسى ستظل محفورة في ذاكرتهم.

وقدمت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً غنياً بالفعاليات والأنشطة المتنوعة المليئة بالمتعة والتشويق على مدار 6 أيام. إذ استمتع خلالها أفراد الجمهور بتجارب طعام استثنائية في أكثر من 500 مطعم في مختلف أنحاء المدينة.

كما اختبرت العائلات والأصدقاء تجارب ثقافية متنوعة مع الإقامات الفندقية الحصرية في أبرز الفنادق والمعالم السياحية، بينما التمعت سماء دبي بعروض الألعاب النارية الرائعة.

كما شهدت الفعاليات والحفلات حضور نجوم عالميين ومحليين مشهورين، مما جعلها تجربة لا مثيل لها. وقد برزت عروض الألعاب النارية في واقع شهيرة من أنحاء دبي، مثل حتا، ودبي فستيفال سيتي مول، ومنطقة السيف، ودبي باركس آند ريزورتس، والقرية العالمية.

وكان من أبرز الفعاليات التي لا تُنسى هذا العام العرض الاستثنائي في سيتي ووك، بمشاركة 130 فناناً و700 فرد من شرطة دبي، منهم حملة الأعلام، وخريجي أكاديمية الشرطة، وفرقة موسيقى الشرطة، ووحدة الكلاب البوليسية، إضافة إلى استعراضات فنون الأداء الحركية والبهلوانية، والفرق التراثية، وعروض تفاعلية مذهلة، واختتمت الفعالية بأداء رائع للفنان الإماراتي محمد الشحي.

واستمرت العروض الترفيهية التي شارك فيها نخبة من الفنانين العالميين على مدار عطلة نهاية الأسبوع في مختلف أنحاء المدينة، حيث استضاف دبي فستيفال سيتي مول حفلاً للفنانة أريام والفنان فيصل الجاسم، إضافة إلى العروض الترفيهية الجوالة، وزينة عيد الاتحاد، وعروض الألعاب النارية. وجذبت الفعاليات الرياضية آلاف المشجعين للمشاركة في بطولات وفعاليات رياضية، بما في ذلك كأس الملوك دبي، وEmirates Dubai 7s، وسباقات الهجن في دبي، وسباق Skechers Performance Run.

واستضافت مراكز التسوق الرائدة برنامجاً حافلاً بالفعاليات العائلية المشوقة التي جذبت آلاف الزوار. وأقيم احتفال يومي لمدة أسبوع في سيتي سنتر مردف، تضمن فعاليات مجتمعية وورش عمل ومعارض ودورات تدريبية بقيادة المشاهير وليلة مخصصة للألعاب والكثير من الأنشطة المناسبة لجميع الأعمار.

وأقيم معرض «إعادة تصور دولة الإمارات العربية المتحدة» والذي قدّم أعمالاً فنية مبتكرة تشيد بتاريخ الدولة العريق، بينما تتخطى حدود الخيال، إلى جانب العديد من الأنشطة التفاعلية. واستضاف ميركاتو مول وتاون سنتر جميرا احتفالات يومية، تضمنت العروض الترفيهية الحية وورش العمل وفن الحناء واللقاءات الممتعة مع تميمة المركز.

كما أضفت الأسواق الموسمية في جميرا، والخوانيج، وذا رايب ماركت لمسات من البهجة والتشويق من خلال احتفالات مجتمعية فريدة. وشارك مدهش ودانة في هذه الفعاليات، حيث التقيا العائلات والأطفال في أبرز وجهات التسوق، مما أضاف المزيد من البهجة والسرور. وشكلت عطلة نهاية الأسبوع الطويلة فرصة مثالية لسكان دبي وزوارها لاستكشاف المزيد في المدينة، حيث قدمت أفضل الفنادق والمعالم السياحية في دبي تجارب وعروضاً حصرية بمناسبة عيد الاتحاد هذا العام، بما في ذلك العروض الفنية التراثية، والأنشطة الخاصة بالأطفال، والتخفيضات المناسبة للعائلات.