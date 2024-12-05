إعلان القائمة القصيرة لجائزة سيف غباش بانيبال 2024



أعلنت النسخة الـ 19 من جائزة سيف غباش بانيبال المخصصة للأدب العربي المترجم إلى اللغة الإنجليزية، قائمة الأعمال العربية المتأهلة للقائمة القصيرة، ضمن دورتها للعام 2024.

وتضمنت القائمة القصيرة للجائزة الأعمال الروائية: رواية صنع الله إبراهيم «العمامة والقبعة» - من ترجمة بروس فودج، روايتا جبور الدويهي «Firefly» ( ترجمة بولا حيدر ونادين سنّو) و«ملك الهند» (ترجمة بولا حيدر)، ورواية بشرى المقطري بعنوان «ماذا تركت وراءك؟» ( ترجمة سواد حسين)، ورواية نجوى بركات «السيد نون» (ترجمة لوك ليفجرين)، ورواية الكاتبة سونيا نمر «طائر الرعد» (ترجمة لينكس كوالي).

وتقدر قيمة الجائزة بنحو 3 آلاف جنيه إسترلينى (3984 دولاراً أمريكياً) وتمنح للمترجمين الذين قاموا بترجمة منشورة باللغة الإنجليزية لعمل عربي كامل نشر بعد عام 1967 أو أثنائه ونشر لأول مرة بالترجمة الإنجليزية في العام السابق للجائزة، بحسب مواقع إخبارية.

وكان قد أعلن في أكتوبر الماضي عن القائمة الطويلة للنسخة الحالية من جائزة سيف غباش بانيبال، إذ ضمت 19 عملاً، من بينها: «مذكرات روز» للروائية ريم الكمالي (ترجمة شيب روسيتي- دار إي إل إف للنشر)، ورواية «العبور الأخير» لبدرية البدري (ترجمة كاثرين فان دي فيت -دار العرب للنشر والترجمة)، «عربة قديمة بستائر» لغسان زقطان ( ترجمة صامويل وايلدر - دار سيجل بوكس)، وغيرها.