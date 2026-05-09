نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون، محاضرة افتراضية بعنوان «الكتاب النادر: قراءة في المعايير والببليوجرافيا»، قدّمها فهد علي المعمري، بحضور عدد من المهتمين والمتخصصين في المجال.

وهدفت المحاضرة إلى تعزيز الوعي بأهمية الكتب النادرة بوصفها جزءاً من التراث الثقافي والمعرفي، إلى جانب تسليط الضوء على المفاهيم والتعريفات المرتبطة بهذا المجال.

وتناول فهد المعمري خلال المحاضرة المقاييس والمعايير التي يُحدّد على أساسها الكتاب النادر، ومنها قدم تاريخ الطباعة، والطبعات الأولى للكتب منذ منتصف القرن الخامس عشر حتى نهاية القرن التاسع عشر.

إضافة إلى مطبوعات المكتبات التاريخية التي تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر. كما تطرّق إلى مفهوم الكتاب الإماراتي النادر ومعاييره، مستعرضاً ببليوجرافيا لعدد من عناوين الكتب النادرة. وفي ختام المحاضرة، فُتح باب النقاش، حيث تفاعل الحضور مع موضوعها من خلال طرح عدد من الأسئلة والاستفسارات، التي أجاب عنها المحاضر.