«تبيّن» لموزة الفلاسي.. سير الذاكرة والفقد والزمن

يستضيف مركز «تشكيل» معرض «تبيّن»، والذي يعد المعرض الفردي الأول للفنانة الإماراتية موزة الفلاسي، إذ يفتتح في 15 مايو الجاري في صالة المركز بمنطقة ند الشبا 1 في دبي، ليقدم خلاصة رحلتها ضمن برنامج الممارسة النقدية في «تشكيل» الذي تلقت خلاله إرشاداً فنياً من لويزا مينانو وهناء بوحمدان، وعملت على تطوير ممارستها الفنية عبر مسار متكامل جمع بين البحث والإنتاج.

ويتناول المعرض مفاهيم الذاكرة والفقدان ومرور الزمن، من خلال أعمال تستقصي العلاقة بين التجربة الشخصية والتحولات التي تفرضها الأيام، حيث سيستمر المعرض حتى تاريخ 26 يونيو 2026.

ومنذ إطلاقه عام 2014، يوفر برنامج الممارسة النقدية في «تشكيل» للفنانين المقيمين في دولة الإمارات دعماً يمتد على مدى 12 شهراً، يشمل التمويل المستمر، وإمكانية الوصول إلى الاستوديوهات، والإرشاد المتخصص، بما يتيح لهم توسيع آفاق ممارساتهم ومشاريعهم الفنية الطموحة. وتخوض موزة، عبر ممارستها الفنية، في تعقيدات الحياة وتستكشف كيف يعيد الفقد تشكيل عوالمنا الداخلية، في دعوة للتأمل في الكيفية التي تترك بها التجارب الشخصية والموروثة أثرها في تكوين هويتنا.

وتعتمد الفنانة على التصوير الفوتوغرافي وسيلة أساسية للتوثيق، إلى جانب الصوت والرسم والجبس والأقمشة. كما أن مقاربتها لا تقتصر على تسجيل الواقع المادي للمكان، بل تمتد إلى التقاط أثره الملموس وما يتركه من صدى محسوس. وقالت موزة الفلاسي:

«أستكشف في معرضي كيف تتداخل الذكريات الشخصية والعائلية مع الهوية، لتنسج طبقات من المشاعر التي تتجاوز حدود الزمن. وقد تعمّق هذا التساؤل بعد فقدان والدي، وفقدان زوجي مؤخراً، الأمر الذي دفعني إلى النظر إلى الحزن ليس فقط كتجربة شخصية، بل كعبء موروث يعيد تشكيل عوالمنا الداخلية.

لقد أصبح الفن بالنسبة لي وسيلة لفهم مشاعر الفقد وتعقيدات الحياة، وكشف البعد الشخصي والجماعي العميق لهذه التجربة. أما إذا ما كانت ممارستي الفنية تمثل شكلاً من أشكال التعافي أو توثيقاً بصرياً للحزن، فذلك يظل سؤالاً مفتوحاً».

آثار باقية

تنطلق الفنانة موزة في معرضها «تبيّن» من فكرة أن الأماكن لا تنتهي بمغادرتنا لها، بل تظل ممتدة داخلنا، تعيد الذاكرة والفقد ومرور الزمن تشكيلها باستمرار. وتتناول الفنانة البيت لا بوصفه بناءً يمكن إعادة بنائه، بل كحيز غير ثابت، يتوزع عبر المشاعر والذكريات والآثار الباقية على الأسطح والفراغات والأصداء.

وتسعى موزة من خلال توظيفها للتصوير الفوتوغرافي والصوت والرسم والجبس والأقمشة إلى أكثر من مجرّد توثيق منزل مفقود، إذ تعمل على تتبّع ما يبقى منه وما يظل عالقاً في الذاكرة. ملمس يستحضر الجدران، وآثار تنطبع على المواد اللينة، وأصوات تظهر ثم تتلاشى، تماماً كما تفعل الذاكرة نفسها.

لا تنشغل هذه المقاربة بالمشاهدة من مسافة، بل بالملامسة والمواجهة واستشعار الحضور داخل الغياب. وما يتشكل هنا ليس قصة واحدة، بل طبقات متداخلة من الطفولة والعائلة والفقد، تتقاطع وتلتفّ حول بعضها البعض. فيصبح الزمن غير خاضع لمسار خطي واضح.