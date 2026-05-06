«التعلم الإلكتروني» تعزز جاهزية المبدع للمستقبل

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن إطلاق الموسم السابع من مبادرة «التعلم الإلكتروني»، التي تنظمها بالتعاون مع منصة لينكدإن، بهدف إتاحة الفرصة للمهنيين المبدعين للاستفادة من خدمات التعلم الإلكتروني وتطوير مهاراتهم وإثراء معارفهم في مختلف التخصصات، ويأتي ذلك استكمالاً لنجاح الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين منذ 2020، والتي ترتكز على الاستثمار في الطاقات الإبداعية، وتمكين المواهب من صقل قدراتهم الفنية والعملية، بالمهارات التي تساعدهم على التكيّف والنمو وتدعم استدامة مسيرتهم المهنية، بما يرفع جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل، وهو ما ينسجم مع التزامات الهيئة وتوجهاتها الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للثقافة والإبداع.

وتواصل الهيئة دعم المواهب وتوفير 2000 عضوية تعليمية تقدمها مجاناً لرواد الأعمال والمهتمين بتنمية قدراتهم في القطاعات الإبداعية، ما يتيح لهم إمكانية الوصول الحصري إلى محتوى تدريبي عالمي المستوى يسهم في تزويدهم بمهارات عملية.