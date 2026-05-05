«الورش الإبداعية».. منصة تفاعلية لاكتشاف المواهب

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن إطلاق برنامج الورش الإبداعية، الذي ينظمه مركز الجليلة لثقافة الطفل خلال الفترة من مايو الجاري وحتى يوليو المقبل، بهدف اكتشاف أصحاب المواهب الناشئة ودعمهم وتحفيزهم على تنمية قدراتهم، وتمكين الأطفال من استكشاف روائع الفنون، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية إلى توفير بيئة تثقيفية وتعليمية محفزة قادرة على احتضان المبدعين وجعل الثقافة في متناول الجميع، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

ويُعدّ البرنامج، الذي يُقام تحت شعار «موسم حافل بالإبداع»، مساحة واسعة تفتح آفاقاً جديدة أمام رواد مركز الجليلة لثقافة الطفل من العائلات والصغار، وتمنحهم المجال للتعبير عن مواهبهم المختلفة وتنميتها، وذلك من خلال سلسلة من الجلسات والأنشطة التفاعلية التي تتيح لهم فرصة الحصول على تجربة تعليمية متكاملة، والتعرف على فنون النسيج وأساليب التصميم وروائع الفن التجريدي ضمن بيئة محفزة على التعلم والاكتشاف.

وتشمل أجندة البرنامج خلال مايو الجاري باقة متنوعة من الورش التي تغطي مجالات فنية وثقافية متعددة، ومن بينها جلسة «كتابة قصص مع اقرأ» الهادفة إلى تطوير مهارات المشاركين في الكتابة الإبداعية باللغة العربية، بينما سيتعلمون في ورشة «صناعة دمى» طرق تصميم وابتكار دمى يدوية تعكس خيالهم الفني.

كما سيخوضون، في ورشة «تصميم الزهور» التي تُنظَّم بالتعاون مع «حديقة توليب للزهور»، تجربة تطبيقية في فن تنسيق الزهور.

كما تضم الأجندة ورشة «مقدمة في الفن التجريدي»، وخلالها سيكتشف الأطفال العلاقة بين الألوان والمشاعر، فيما ستمنحهم ورش «النسيج التجريدي» تجربة متكاملة تبدأ بالرسم التجريدي وصولاً إلى تحويل الأعمال إلى تكوينات نسيجية مبتكرة، وسيتعرفون في ورشة «تصميم الحقائب» على أساليب تصميم الحقائب بطرق جديدة.

في حين سيكون عشاق الخط العربي على موعد مع مجموعة متنوعة من الورش التدريبية التي تسلط الضوء على خطوط الثلث والنسخ والرقعة والإجازة والديواني الجلي، بالإضافة إلى ورش تعليمية في فنون الزخرفة والتذهيب، إضافة إلى ورش متخصصة في صناعة وتشكيل الخزف باستخدام العجلة، وغيرها الكثير.

وأشارت أحلام البناي، مدير مركز الجليلة لثقافة الطفل، إلى أهمية برنامج «الورش الإبداعية» الذي يعكس حرص الهيئة على توفير مناخات إبداعية مستدامة تشجع على الاكتشاف المبكر للمواهب، ما يسهم في بناء جيل مبدع يمتلك أدوات التعبير والابتكار.

وقالت: «يمثل البرنامج خطوة نوعية تبرز اهتمام الهيئة بتقديم مبادرات مبتكرة تدمج بين التعلم والممارسة العملية، وتمنح العائلات والأطفال فرصة التعرف على مجموعة غنية من التجارب الفنية، حيث صُمِّمت كافة الورش بعناية لتمكين المشاركين من استكشاف ثراء المشهد الثقافي المحلي وروائع الفنون، ما يساعد على تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، ويحفز روح الابتكار لديهم»، لافتة إلى أن البرنامج يسهم في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، ويُرسّخ مكانتها حاضنة للمبدعين.