15 مبدعاً عالمياً في «ملتقى دبي للنحت 2024»

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن إطلاق النسخة الأولى من «ملتقى دبي للنحت 2024»، الهادف إلى التعريف بأهمية فن النحت ودوره في تعزيز هوية دبي البصرية، وتحقيق أهداف استراتيجية الفن في الأماكن العامة الرامية إلى تحويل الإمارة إلى معرض فني عالمي مفتوح ومتاح للجميع، وترسيخ مكانتها مركزاً ثقافياً عالمياً، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

جهود

ويأتي الملتقى، الذي انطلق أمس ويستمر حتى 22 ديسمبر الجاري في حي الشندغة التاريخي، في إطار جهود «دبي للثقافة» الرامية إلى تهيئة بيئة إبداعية قادرة على دعم وتمكين أصحاب المواهب المحلية في مجال فن النحت، وتحفيزهم على التواصل مع الفنانين العالميين، وتبادل الخبرات معهم حول تقنيات وأساليب النحت المتنوعة والاستفادة من تجاربهم، ما يساهم في زيادة الوعي بفن الأماكن العامة، ويبرز دور المنحوتات اليدوية في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية.

ويشهد الملتقى الذي يدعم «استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033»، مشاركة أكثر من 15 نحاتاً من الإمارات والخليج والعالم، ومن أبرزهم الفنانة الإماراتية عزة القبيسي، والفنان السوري أكثم عبد الحميد، والفنان البلغاري جورجي مينشيف، والفنان الصيني ليو يانغ، وغيرهم من الفنانين الذين تم اختيارهم بناءً على مجموعة من معايير الإبداع والحرفية، وقدرتهم على التعبير عن مفهوم النحت.

ندوات

وتتضمن أجندة الملتقى مجموعة من عروض النحت المميزة، وسلسلة من الندوات والجلسات الحوارية والنقاشية الهادفة إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات بين المشاركين والجمهور.

ويستضيف الملتقى في 7 ديسمبر الجاري، جلستين بعنوان «تطور الفن في الأماكن العامة»، و«النحت قصة سردية ثقافية»، بينما ستعقد في 14 ديسمبر جلسات «النحت من أجل البيئة: الاستدامة في الفن العام» و«النحت التفاعلي»، كما ستقام جلسات «إتقان المنحوتات الأثرية»، و«إشراك الشباب في النحت العام» في 21 ديسمبر، ويشتمل الملتقى الذي سيكون مغلقاً أمام الأطفال حفاظاً على سلامتهم، على تكريم خاص للمبدعين؛ تقديراً لجهودهم البارزة في تطوير المجالات الفنية والإبداعية، وتعزيز الابتكار في المجتمع.

وأكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، أن دبي أصبحت مركزاً للإبداع في مختلف الفنون، حيث ساهمت على مدار الزمن في مدّ جسور التواصل الثقافي والإبداعي بين الفنانين العالميين من خلال استضافتهم في مجموعة من الملتقيات والمعارض الفنية التي توفر تجارب فنية مميزة قادرة على إثراء المشهد الفني المحلي.

وقال: «يمثل «ملتقى دبي للنحت» حدثاً متفرداً يبرز أهمية فن النحت الذي يُعد تجسيداً ملموساً للإبداع الإنساني، ويعكس أصالة المجتمعات وقدرتها على الابتكار، حيث يجمع الحدث نخبة من النحاتين الموهوبين والمتميزين بإبداعهم وحرفتهم، وتمكينهم من تبادل الخبرات وتقديم منحوتات تنبض بقيم الجمال، ضمن فعالية مرموقة تجمع بين الفن والإلهام»، لافتاً إلى أهمية الملتقى ودوره في تحفيز أصحاب المواهب المحلية على المساهمة في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وهو ما يتناغم مع مسؤوليات الهيئة وأولوياتها القطاعية.

يشار إلى أن الملتقى يقام بتنظيم مركز الجليلة لثقافة الطفل بالشراكة مع متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، ومنصة سكة، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وإسعاف دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وجمارك دبي، والمركز الدولي لفنون الطهي بدبي (ICCA Dubai).