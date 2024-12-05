الإمارات تحصد 7 جوائز في «المسرح لذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون»

اختتمت دولة الإمارات مشاركتها بالنسخة الـ 7 من مهرجان المسرح للأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم بدولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر الجاري، بحصول العرض المسرحي «رحلة عمر» على 7 جوائز، وذلك خلال حفل التكريم بمسرح الأوبرا بالمؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا».

وشملت الجوائز التي حصدتها المسرحية المنتجة من قبل وزارة تنمية المجتمع: المركز الثالث كأفضل عمل متكامل مناصفة مع مسرحية «السفينة لا تزال واقفة» من سلطنة عمان، نيل الفنان ناجي جمعة جائزة أفضل ممثل من غير ذوي الإعاقة مناصفة مع الفنان فيصل رشيد عن دوره في مسرحية «الدانة» من قطر، حصول فاطمة صالح على المركز الأول ضمن فئة أفضل ممثلات من ذوي الإعاقة، فوز محمد راشد الغفلي بالمركز الثاني كأفضل ممثل من ذوي الإعاقة، حصد المسرحية جائزة أفضل نص مسرحي، نيل حمد بلال الشحي جائزة خاصة تشجيعية عن دوره في المسرحية.

وخلال الدورة الأولى من «جائزة الإبداع والتميز للأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، التي أطلقت بالمهرجان، منحت حصة محمد المندوس جائزة تقديرية بفئة «الأشخاص المبدعين».

وتنافست 6 عروض مسرحية بالمهرجان. ودارت الأحداث الفنية لمسرحية «رحلة عمر» حول موظف من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية يعمل لسنوات على متن قطار ويحفظ كل مكان فيه. والمسرحية من تأليف عبدالله السعد، وإخراج حمد المازمي.