«محمد بن راشد للمعرفة» تشارك في «تورينو للكتاب»

تشارك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في فعاليات معرض تورينو الدولي للكتاب 2026 أحد أبرز الأحداث المعرفية والفكرية في أوروبا. وتهدف المؤسسة من خلال المشاركة إلى توسيع نطاق مبادراتها المعرفية.

وتسليط الضوء على مشاريعها الرائدة التي تعنى بتطوير المحتوى المعرفي وترسيخ ثقافة القراءة، إلى جانب استعراض مجموعة من أبرز إصداراتها.وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة:

«إن المشاركة في معرض تورينو الدولي للكتاب تعكس الحرص الدائم على الحضور الفاعل في المحافل الفكرية العالمية، بما يتيح تنمية الحوار المعرفي وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات الدولية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات إنتاج المعرفة ونشرها».