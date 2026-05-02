مكتبة محمد بن راشد في مايو.. فعاليات معرفية مميزة

تستضيف مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر مايو الجاري، مجموعة مميزة من الفعاليات المعرفية والتفاعلية التي تعكس التزامها بدعم الوعي المجتمعي وتعزيز جودة الحياة الفكرية والأسرية، إلى جانب تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في مجالات القيادة والتواصل. وتستهل أجندة الشهر باستضافة أولى فعاليات مبادرة «Moms, Pops & Tots»، وهي فعالية عائلية تفاعلية بعنوان «تواصل.. استكشف..

وتعلّم»، والتي تأتي انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات لعام «عام الأسرة 2026»، الهادفة إلى تعزيز رفاه الأسرة، وترسيخ الروابط المجتمعية، ودعم تنمية الطفولة المبكرة.

كما يشهد الشهر تنظيم ورشة تفاعلية ضمن برنامج شباب الإمارات للقادة تحت عنوان «مهارات التأثير والتواصل الفعّال». ومن بين الفعاليات الأخرىـ، وبالتزامن مع اليوم الدولي للأسر، تنظم مكتبة الأطفال ورشة فنية بعنوان «عائلتي في عينيَّ».

والتي تتيح للأطفال التعبير عن عائلاتهم من منظورهم الخاص من خلال الرسم وكتابة عبارات قصيرة تعكس مشاعرهم. كما تقدم فعالية «شخصيتي المفضلة من كتاب». وبالتزامن مع اليوم العالمي للتنوع الثقافي، تستضيف المكتبة فعالية «رحلة حول العالم في مكتبتنا».

وتختتم مكتبة محمد بن راشد برنامج شهر مايو بفعالية خاصة بمناسبة «يوم الكاتب الإماراتي»، تحتفي من خلالها بالمشهد الإبداعي الوطني، وتكرّم الكتّاب الإماراتيين ودورهم في إثراء الأدب العربي وترسيخ الهوية الثقافية.