جناح الإمارات في «بكين للكتاب».. مشاركة متميزة

تسجل المشاركة الإماراتية ضمن فعاليات معرض بكين الدولي للكتاب 2025، حضوراً متميزاً، وذلك عبر جناح دولة الإمارات في المعرض، وكذلك عبر أجنحة الهيئات الإماراتية المشاركة.

وفي هذا السياق، زار وفد سعودي رفيع المستوى، جناح دولة الإمارات في المعرض، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي بين البلدين.

وضم الوفد علي العثمان، نائب سفير المملكة في جمهورية الصين الشعبية، والدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية، وعدداً من المسؤولين في سفارة المملكة بالصين والمثقفين والناشرين السعوديين، بهدف الاطلاع على أحدث الإصدارات الإماراتية وتبادل الخبرات في مجال صناعة النشر.

وتعرف الوفد من مشرفي الجناح، على أبرز العناوين المعروضة والجهات المشاركة في البيت الإماراتي، والتي تركز على الأدب والتراث والتنمية المستدامة.

آفاق وتحولات

وفي سياق متصل، نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه الافتراضي في الصين، ندوة بعنوان «آفاق العلاقات الصينية ـ الشرق أوسطية في ظل التحولات العالمية»، وذلك في جناح المركز في المعرض.

وناقش المشاركون في الندوة، التي أدارتها فريدة باي يي نان رئيسة قسم اللغة العربية بمجلة الصين اليوم، دور مبادرة «الحزام والطريق» في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ـ الصيني، وفرص ومجالات التعاون الثقافي والتعليمي بين الصين والدول العربية، إلى جانب موقف الصين من قضايا الشرق الأوسط الرئيسية، وكيف تنظر النخب الفكرية الصينية إلى الشراكة مع الدول الخليجية والعربية.

وأكدت هو جيوان، الباحثة المتخصصة في مركز الدراسات العربية بجامعة تشيجيانغ للدراسات الدولية، أن التعاون الثقافي رابط مهم في العلاقات بين الصين والدول العربية، مشيرة إلى وجود أكثر من 48 جامعة في الصين تُدرّس اللغة العربية.