«مهارات المستقبل» تُحدث أثراً معرفياً ملموساً في مرحلتها الأولى

وتهدف الأكاديمية إلى تمكين 10 ملايين متعلم في المنطقة العربية من اكتساب المهارات الأكثر طلباً في سوق العمل بحلول عام 2030، مستهدفة 25,000 متعلم خلال العام الجاري.
وخلال شهر من انطلاقها، شهدت الأكاديمية تفاعلاً واسعاً من آلاف المتقدمين من مختلف الدول العربية، حيث أكمل المنتسبون 4721 دورةً وبرنامجاً تعليمياً، وسجلوا أكثر من 191,419 مشاهدة للفيديوهات التعليمية التي تقدمها الأكاديمية، وقرؤوا أكثر من 126,136 مادة تعليمية، وأتمّوا ما يزيد على 108,568 تقييماً دراسياً، بما يعادل 45,385 ساعة تعلّم فعّالة خلال شهر واحد.
ومن خلال التركيز على التعلم المستمر، نسعى إلى سد فجوات المهارات الأساسية ودعم إمكانات المواهب العربية لقيادة الابتكار وريادة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة».
وتابع: «هذه المبادرة لا تقتصر على تطوير المهارات فحسب، بل هي دافع لتعزيز تنافسية ومتانة القوى العاملة والاقتصادات في الدول العربية».
ويؤكد التفاعل اللافت مع المحتوى التعليمي للأكاديمية شغف الأفراد بالتعلم المستمر واستعدادهم للمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لبلدانهم».
وأضاف: «انطلاقاً من إيماننا في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بأن الاستثمار في تنمية العقول وصقل المهارات هو حجر الأساس لتحقيق التقدم المعرفي والاقتصادي والاجتماعي، نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين 10 ملايين عربي بحلول عام 2030، مستلهمين من رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع بناء الإنسان وتعزيز المعرفة في مقدمة أولوياتها».