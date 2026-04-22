«ليالي الفن» الـ 21 تنطلق غداً في مركز دبي المالي العالمي

في احتفالٍ نابضٍ بالإبداع العالمي والفن والثقافة، يستضيف مركز دبي المالي العالمي النسخة الحادية والعشرين من فعالية «ليالي الفن»، التي تسلّط الضوء على نخبة من الفنانين المعروفين والمواهب الواعدة، وتعزّز مكانة المركز كوجهة ثقافية حيوية ومبتكرة تتيح للزوار استكشاف دبي من بوابة واحدة تجمع بين الفن والإبداع والتجارب المتنوعة.

ومن المقرر أن تنطلق الفعالية غداً الخميس (23 أبريل) وتستمر حتى الأحد (26 أبريل) في «جيت فيلج»، على مدار أربعة أيام من التجارب الفنية المتكاملة، حيث تتضمن برنامجاً غنياً يشمل عرضاً بصرياً مميزاً، وجلسات نقاشية، وعروضاً سينمائية بصيغة الأفلام القصيرة المقدمة من قبل «سينيوليو» ومؤسسها نواف الجناحي، وهي الجهة العارضة، مجموعة مؤلفة من خمسة أفلام يومياً، إلى جانب معارض فنية وورش عمل إبداعية مجانية، وتجارب طهي فنية، وعروض ترفيهية حيّة.

وسيجد عشّاق الفن وزوّار الفعالية مجموعة آسرة من الأعمال البصرية المنتشرة في مختلف أرجاء المنطقة، حيث يتصدّر المشهد عمل فني لافت قائم بذاته مصنوع من الأكريليك على هيكل معدني للفنان دومينغو زاباتا. وبالتوازي مع البرنامج البصري، سيتمكّن الزوّار من مختلف الفئات العمرية من المشاركة في ورش عمل إبداعية مجانية.

كما يشهد حفل الافتتاح إضافة موسيقية مميزة، حيث يقدّم ثلاثة من عازفي البيانو الأطفال عروضاً حيّة، بمشاركة مواهب محلية تشمل عبدالله مكي وأميرة العلي وهادي قطيش. ويقدّم الفنان أيمن محمد عروضاً فنية حيّة تضيف بُعداً أدائياً مباشراً وتجريبياً للحدث، من خلال أداء تفاعلي يُقدم أمام الجمهور.

وتستضيف «دار كريستيز» وهيئة الثقافة والفنون في دبي جلسة حوارية يوم 23 أبريل عند الساعة 7:00 مساءً ضمن حفل الافتتاح، تحت عنوان «الجيل القادم من جامعي الأعمال الفنية»، تديرها : ميغان كيلي هورسمان، المدير التنفيذي لدار «كريستيز» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة كل من خليل عبد الواحد، مدير إدارة الفنون التشكيلية في هيئة الثقافة والفنون بدبي؛ وسيلفان بي جايارد، مدير «أوبرا غاليري» في منطقة الشرق الأوسط؛ وغيث عبدالله.

وعند الساعة 8:00 مساءً، يركز المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة (ISEA2026) الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون بدبي، على مستقبل الفن الرقمي والتجارب التفاعلية الغامرة. وتدير الجلسة فاليري هيرينغ، مديرة قسم الاتصال والشراكات في المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون بدبي؛ بمشاركة كل من صالح شكرى البريك، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الثقافة والفنون بدبي؛ وبيتر تشاثاناكون، الرئيس الأكاديمي والفني للمؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة (ISEA2026) دبي ونائب عميد شؤون الطلبة في كلية الفنون والمشاريع الإبداعية في جامعة زايد بدبي؛ وإسحاق سوليفان، رئيس قسم الفن والإعلام الرقمي في كلية الفنون والمشاريع الإبداعية بجامعة زايد في دبي ؛ وآنا ليبيديفا، مدير عام مسرح الفن الرقمي (تودا).