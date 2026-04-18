«الشارقة للكتاب» تعزز حضورها في «بولونيا لكتاب الطفل»

حيث عززت هيئة الشارقة للكتاب حضورها الدولي في الدورة الـ63 من «معرض بولونيا لكتاب الطفل»، التي أقيمت في الفترة من 13 - 16 أبريل الجاري، وحلّت فيها النرويج ضيف شرف هذا العام.
وجاءت مشاركة الهيئة في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ حضور الأدب والناشر العربي في الأسواق العالمية، وتوسيع فرص التعاون مع الناشرين والوكلاء الأدبيين وخبراء الحقوق والترجمة، والتعريف بالمبادرات التي تقودها الشارقة لدعم صناعة النشر وكتاب الطفل واليافعين.
وذلك في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وضع الكتاب في صميم مشروع ثقافي متكامل يقوم على بناء الإنسان».
وتوفر لنا بولونيا في كل عام مساحة مهمة للحوار مع الناشرين والرسامين ووكلاء الحقوق، بما يدعم نمو صناعة كتاب الطفل عربياً ويعزز فرص وصوله إلى قراء جدد».
«رسخت مشاركة الشارقة في معرض بولونيا لكتاب الطفل على مدار السنوات الماضية علاقات مهنية متينة بين مختلف الأطراف العاملة في صناعة كتاب الطفل؛ من ناشرين وكتاب ورسامين ووكلاء حقوق ومطوري محتوى، وهذا ما نلمسه من خلال طبيعة اللقاءات التي تتم.
ومستوى الحوار المهني الذي يتطور عاماً بعد عام، وهو ما يفتح المجال أمام تبادل الخبرات وفهم اتجاهات السوق، ويفتح أمام الناشرين الإماراتيين فرصة أوسع لعرض مشاريعهم أمام شركاء دوليين، ويدعم حضور كتاب الطفل العربي في أهم الملتقيات المتخصصة في العالم».
و«مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة»، إلى جانب الخدمات التي توفرها «مدينة الشارقة للنشر» للناشرين ورواد الأعمال العاملين في الصناعات الإبداعية.