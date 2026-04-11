«على سواحلنا» في الشندغة تستهل سلسلة «حوار» متحف زايد الوطني

بدأ متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، جلسات برنامج «من المتحف إلى المجتمع: حوار ثقافي حي بين إمارات الدولة» في دبي، مع جلسة «على سواحلنا»، في متحف الشندغة بدبي، أكبر متحف تراثي في دولة الإمارات، التابع لهيئة الثقافة والفنون في دبي، ضمن برنامج تواصل مجتمعي يهدف إلى نقل سردية المتحف إلى مختلف المجتمعات في الدولة.

وتناولت جلسة على سواحلنا: التراث البحري والروابط بين مجتمعات دولة الإمارات العربية المتحدة التراث البحري العريق لدولة الإمارات وتأثيره المستمر في صياغة الهوية الوطنية، مسلطة الضوء على ممارسات الملاحة البحرية التقليدية، بدءاً من الغوص بحثاً عن اللؤلؤ وبناء قوارب الدو، وصولاً إلى الأهازيج والقصص المتوارثة عبر الأجيال.

ومن خلال سلسلة من جلسات الحوار، يربط البرنامج الجمهور بخبراء الثقافة، مسلطاً الضوء على التجارب المعاشة والمعارف المجتمعية والاكتشافات التي أسهمت في صياغة القصة الوطنية وإثراء صالات عرض المتحف ومقتنياته.

وسيواصل البرنامج في مختلف أنحاء الدولة حتى يونيو 2026.