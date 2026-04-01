«ليالي الفن» تنطلق في مركز دبي المالي العالمي 9 الجاري

أعلن مركز دبي المالي العالمي فتح باب المشاركة في النسخة 21 من أمسيات «ليالي الفن»، التي تنطلق من 9 إلى 12 أبريل، داعياً أبرز المواهب الإبداعية والفنية لعرض أعمالهم أمام شريحة واسعة من الجمهور.

ويُرحّب المركز بمشاركة الفنانين المحليين والدوليين ضمن النسخة المرتقبة من الفعالية التي تستضيفها «جيت فيلج».

ولا تقتصر «ليالي الفن» على كونها معرضاً فنياً فحسب، بل تمثّل منصة رائدة تستقطب المجتمع الإبداعي للتواصل، والإلهام، والاحتفاء بشغف مشترك تجاه الفن في قلب مركز دبي المالي العالمي، حيث يمكن استكشاف دبي من خلال بوابة واحدة.

وتُنظَّم النسخة الـ21 من أمسيات «ليالي الفن» بالتعاون مع «أوبرا غاليري»، وتتضمن عروضاً مميزة للأعمال النحتية بالتعاون مع «أوبرا غاليري» ودار «كريستيز»، مما يضفي على الحدث بعداً فنياً استثنائياً.

وللمشاركة في الحدث، يجب على الفنانين تقديم لمحة تعريفية تتضمن أفضل أعمالهم، مرفقة بصور عالية الجودة ووصف موجز لكل عمل. تشمل الأعمال المقدمة مجالات متنوعة مثل الفنون البصرية، والرسم، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، والتصميم، والجداريات، والوسائط المختلطة.

كما يرحّب الحدث بمشاركة الموسيقيين، إضافة إلى الفنانين الراغبين في تنظيم ورش عمل أو المشاركة في جلسات نقاشية. كما يجب على المشاركين الالتزام بإرشادات مركز دبي المالي العالمي.

تتولى لجنة الفنون في مركز دبي المالي العالمي مراجعة جميع المشاركات بدقة واختيار الأعمال الأكثر تميزاً لعرضها خلال فعالية «ليالي الفن». ويواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ حضوره كحاضنة للفنون، من خلال «ليالي الفن» التي تحتفي بالمواهب الصاعدة والمعروفة على حدٍ سواء.