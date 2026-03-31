«كلمات» توسّع حضور أدب الطفل العربي بـ 1000 إصدار

تعمل «مجموعة كلمات» منذ تأسيسها في الشارقة عام 2007 على توسيع حضور أدب الطفل العربي في أسواق النشر والقراءة على مستوى العالم، حيث قادت جهوداً نوعية في تطوير صناعة نشر كتب الأطفال وإيصال القصص العربية إلى قراء جدد في لغات وأسواق متعددة، فقد أصدرت المجموعة أكثر من 1000 عنوان وبنت شبكة توزيع تضم أكثر من 130 موزعاً حول العالم.

وتعزز سجل إنجازات المجموعة من خلال حضورها في أهم منصات صناعة النشر العالمية، في مقدمتها معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل، إذ حصدت دار «كلمات» جائزة أفضل ناشر لكتب الأطفال في آسيا.

وذكر أحمد العلي، المدير العام لمجموعة كلمات، أن المجموعة تنظر إلى أدب الطفل بوصفه استثماراً بعيد المدى في بناء الإنسان، حيث تتشكل من خلاله البدايات الأولى للخيال، واللغة والقدرة على فهم الذات والعالم، منوهاً بأن الكتاب الذي يصل إلى الطفل في سنواته المبكرة لا يقدم له قصة فحسب بل يسهم في تكوين حسه الجمالي وتوسيع أفقه المعرفي وترسيخ علاقته بالقراءة كفعل يومي مستمر.