75 ألف زائر لمعرض «روافد ورؤى» في سيئول

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالشراكة مع متحف سيئول للفنون، اختتام فعاليات معرض «روافد ورؤى»، في عاصمة كوريا الجنوبية الشقيقة، سيئول، الذي أقيم برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي.

يعدّ المعرض، الذي استقطب أكثر من 75 ألف زائر، الأول والأكبر من نوعه للفنون البصرية من دولة الإمارات العربية المتحدة في شرق آسيا وجمهورية كوريا.

وافتتح المعرض في 15 ديسمبر 2025 ضمن برنامج مهرجان أبوظبي في الخارج بتنظيم وإنتاج مشترك من المؤسستين واستمر حتى 29 مارس الحالي.

وضم المعرض 110 أعمال فنية لـ47 فناناً وفنانة من دولة الإمارات، بينهم 33 فناناً إماراتياً.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إنه برعاية كريمة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، مثل معرض «روافد ورؤى» محطةً محوريةً في إطار التعاون التاريخي بين المجموعة ومتحف سيول للفنون «SeMA»، وجسد ملتقى جامعاً لفناني الإمارات وكوريا، في العاصمة سيؤول، ليسردوا حكاية لقاء الفكر ورباط الثقافة، ويحدثوا حراكاً سحرياً بإرث خالد، حيث جمع المعرض 110 أعمال فنية لـ47 فناناً من ثلاثة أجيال، من بينهم 33 فناناً إماراتياً.

وأضافت أن المعرض سلط الضوء على خمسة عقود من نشأة وتطور التشكيل الإماراتي المعاصر، وأبرز بأقسامه الثلاثة رؤى إبداعية عكست طيفاً واسعاً من تباين الأفكار وتعدد التجارب والمسارات، في سياقات تبادل وتكامل، وتجاور وحوار، بين الثابت والمتحول، والمؤتَلف والمختلف.

كما حافظ فنانو الإمارات من خلاله على أصالة رؤاهم، وأسهموا في إثراء السياقات الإقليمية والعالمية، بين إرث عريق ومستقبل متقدم، وانفتحت أعمالهم على أصداء مغايرة وأبعاد جديدة، بفكر يبني حضارة ويعزز التواصل الإنساني.