«المدينة في تفاصيلها: الماضي والمستقبل» صور تروي قصص عمران دبي وجمالياته

يستضيف مركز كتبنا الثقافي معرضاً فوتوغرافياً جديداً بعنوان «المدينة في تفاصيلها:

الماضي والمستقبل في عمران دبي»، للمصور والمهندس المعماري روبرت بَوَرز، وذلك يوم السبت 4 أبريل 2026 في تمام الساعة 6 مساءً. ويستمر المعرض حتى يوم الأحد 10 مايو 2026.

يأخذ المعرض الزوار في رحلة بصرية تستكشف ملامح دبي العمرانية من خلال تفاصيلها اليومية، مسلطاً الضوء على الأنماط المتكررة في المباني والشوارع والبنية التحتية التي شكّلت هوية المدينة عبر مراحل تطورها المختلفة.

حيث يوثق الفنان أجزاء من المدينة التي تمثل ذاكرة عمرانية حية، من خلال مجموعة من الصور التي التقطت بين عامي 2013 و2025 في ديرة وبر دبي.

حيث تكشف هذه المشاهد عن لحظات من التاريخ والحياة اليومية في أحياء دبي التي تعود جذورها إلى السنوات الأولى لتأسيس دولة الإمارات.

يركز المعرض على قيمة العمارة القديمة ودورها في تشكيل ذاكرة السكان للمدينة التي يقطنونها عبر السنين، خصوصاً في ظل التغيرات العمرانية المتسارعة.

ففي الوقت الذي قد يُنظر فيه إلى بعض المباني القديمة باعتبارها متهالكة، تسعى هذه الصور إلى إبراز جمالها وأهميتها الثقافية والإنسانية، باعتبارها شاهداً على قصص الناس وحياتهم اليومية عبر تاريخ المدينة.

كما تتناول الأعمال عناصر معمارية مميزة مثل كتل الخرسانة المفرغة، التي كانت شائعة في عمارة منتصف القرن العشرين.

حيث أسهمت في إدخال الضوء والهواء إلى المساحات الداخلية مع الحفاظ على الخصوصية.

إضافة إلى خلق إيقاعات هندسية متكررة على واجهات المباني لتشكل بذلك هوية معمارية مميزة للمدينة.

يضم المعرض أيضاً مشاهد من البيئة الصناعية في دولة الإمارات، بما في ذلك خطوط نقل الكهرباء والبنية التحتية التي تدعم نمو المدينة، إلى جانب تفاصيل صغيرة تكشف كيف تم تكييف المباني القديمة لتلبية احتياجات الحياة المعاصرة.

وقالت شذى المطوّع، المؤسسة والمديرة لمركز كتبنا الثقافي: «هذا المعرض يدعونا إلى اكتشاف الجمال في الأماكن التي قد نمر بها يومياً دون أن ننتبه إليها.

فعندما ننظر إلى المباني القديمة من خلال هذه الصور، نرى تاريخاً حياً وقصصاً إنسانية تاريخية. إن توثيق هذه التفاصيل هو تذكير بأن العمارة القديمة ليست مجرد مبانٍ، بل جزء من ذاكرة المدينة وهويتها».