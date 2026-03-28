«المدينة في تفاصيلها: الماضي والمستقبل» صور تروي قصص عمران دبي وجمالياته

الماضي والمستقبل في عمران دبي»، للمصور والمهندس المعماري روبرت بَوَرز، وذلك يوم السبت 4 أبريل 2026 في تمام الساعة 6 مساءً. ويستمر المعرض حتى يوم الأحد 10 مايو 2026.
حيث يوثق الفنان أجزاء من المدينة التي تمثل ذاكرة عمرانية حية، من خلال مجموعة من الصور التي التقطت بين عامي 2013 و2025 في ديرة وبر دبي.
حيث تكشف هذه المشاهد عن لحظات من التاريخ والحياة اليومية في أحياء دبي التي تعود جذورها إلى السنوات الأولى لتأسيس دولة الإمارات.
ففي الوقت الذي قد يُنظر فيه إلى بعض المباني القديمة باعتبارها متهالكة، تسعى هذه الصور إلى إبراز جمالها وأهميتها الثقافية والإنسانية، باعتبارها شاهداً على قصص الناس وحياتهم اليومية عبر تاريخ المدينة.
كما تتناول الأعمال عناصر معمارية مميزة مثل كتل الخرسانة المفرغة، التي كانت شائعة في عمارة منتصف القرن العشرين.
حيث أسهمت في إدخال الضوء والهواء إلى المساحات الداخلية مع الحفاظ على الخصوصية.
إضافة إلى خلق إيقاعات هندسية متكررة على واجهات المباني لتشكل بذلك هوية معمارية مميزة للمدينة.
فعندما ننظر إلى المباني القديمة من خلال هذه الصور، نرى تاريخاً حياً وقصصاً إنسانية تاريخية. إن توثيق هذه التفاصيل هو تذكير بأن العمارة القديمة ليست مجرد مبانٍ، بل جزء من ذاكرة المدينة وهويتها».