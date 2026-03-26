موسم أصيلة الثقافي الدولي الـ47 يطلق دورته الربيعية غداً

تنطلق في مدينة أصيلة شمالي المغرب، غداً، الجمعة 27 مارس الجاري، الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي السابع والأربعين.

وكشفت مؤسسة منتدى أصيلة التي تنظم الموسم، عن أن هذه الدورة الربيعية المخصصة للفنون التشكيلية، تتوزع فعالياتها على عدد من المواقع الثقافية في المدينة، حيث يحتضن قصر الثقافة في المدينة القديمة، ورشات إبداعية تشمل الحفر، والليتوغرافيا (الطباعة الحجرية)، والصباغة، بمشاركة فنانين من المغرب، والبحرين، وسوريا، وإسبانيا، وإيطاليا، والسويد، وبريطانيا. كما تستضيف قاعات القصر التاريخي وحديقته؛ مشغل «مواهب الموسم» (مرسم الطفل).

بينما يقام في «رواق محمد بن عيسى للفنون الجميلة» بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية معرض جماعي للأعمال الفنية المنجزة خلال سنة 2025، بالإضافة إلى تنظيم مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل في «دار الصباح للتضامن».

وعلى غرار السنة الماضية، سينظم موسم أصيلة الثقافي الدولي لهذا العام ثلاث دورات تتوزع على «ربيعية» مخصصة للفنون التشكيلية والمشاغل الإبداعية؛ و«صيفية» تُقام خلالها ورشة الجداريات، ومشغل مواهب الموسم، ومشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل؛ و«خريفية» تنظم ضمن فعالياتها ندوات في مجالات السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والثقافة والفن، إلى جانب «خيمة الإبداع» وندوات تكريمية، بالإضافة إلى حفل تسليم جائزة «بلند الحيدري للشعراء العرب الشباب» (الدورة الثامنة).

كما ستشهد الدورة الخريفية إقامة معارض وورشات فنية ومشاغل إبداعية وسهرات موسيقية.