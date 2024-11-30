باريس تشهد تكريم فائزي «الشارقة - اليونسكو»

أضاءت الشارقة بمنارتها التكريمية المتنقلة بين مختلف دول العالم العاصمة الفرنسية باريس خلال حفل تكريمي للفائزين في الدورة العشرين من جائزة الشارقة - اليونسكو للثقافة العربية، التي تنظمها دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

وكرّمت الدورة الحالية الفنانة آية طارق من جمهورية مصر العربية، والناشط في التراث التاريخي علي جي توري من جمهورية مالي. شهد حفل التكريم الذي أقيم في مقر «اليونسكو» عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية، بحضور فهد سعيد الرقباني، سفير الدولة لدى فرنسا، والسفير علي الحاج آل علي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وغابرييلا راموس، المدير العام المساعد للعلوم الاجتماعية والإنسانية في منظمة «اليونسكو».