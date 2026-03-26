هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم فعاليات ثقافية متنوعة في «شهر القراءة»

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي، مجموعة من الفعاليات المعرفية والأنشطة الثقافية الافتراضية، بمشاركة نخبة من موظفي الهيئة، احتفاءً بالشهر الوطني للقراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يصادف في شهر مارس من كل عام.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل وفق توجيهات القيادة الحكيمة لبناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة ثقافية وفكرية على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويشكل الشهر الوطني للقراءة محطة أساسية في أجندتنا السنوية ودعامة رئيسية لإثراء معارف الموظفين، والارتقاء بمستواهم المعرفي والثقافي، وترسيخ ثقافة القراءة في المجتمع وجعلها عادة يومية.

وتوفر الهيئة بيئة عمل محفزة على القراءة والبنية التحتية الملائمة لمجتمع المعرفة، وتضم الهيئة 6 مراكز معرفية تحوي آلاف الكتب والمصادر المعرفية الرقمية والورقية في مختلف المجالات.

وخلال عام 2025 تم الاستفادة من أكثر من 140000 مادة من مصادر المعرفة الرقمية التي توفرها الهيئة». وتقيم الهيئة خلال «شهر القراءة» معرض الكتاب الافتراضي للموظفين، بالتعاون مع أبرز الموزعين في دولة الإمارات، وتحدي تلاوة القرآن الكريم لطلاب أكاديمية الهيئة.

ابقة «إثراء الفكر» الهادفة إلى تحفيز الموظفين على الاستفادة من مصادر المعرفة المتاحة في الهيئة، إضافة إلى المحاضرات الافتراضية التوعوية وجلسات «شاركنا بساعة» و«الذكاء الاصطناعي رفيقك للقراءة».