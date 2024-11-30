«بيغ باد وولف» يدشن رحلة القراءة للجميع بأسعار تنافسية

انطلقت، أمس، النسخة السادسة من معرض «بيغ باد وولف»، أكبر معرض لبيع الكتب المخفضة في العالم، الذي يقام في مدينة دبي للاستوديوهات،، ويستمر حتى 9 ديسمبر المقبل، وافتتحتها هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، وذلك في إطار التزامات الهيئة ومسؤولياتها الثقافية الهادفة إلى تعزيز الحراك الثقافي في دبي.

وقامت هالة بدري، يرافقها أندرو ياب، الشريك المؤسس والمدير العام لمعرض «بيغ باد وولف» للكتب، ونور محمد، المدير الإقليمي للمعرض بجولة في المعرض.

حيث اطلعت على ما يقدمه من تشكيلة واسعة من الكتب والإصدارات المعروضة بتخصصاتها المتنوعة، التي تخاطب مختلف الثقافات والجنسيات، وهو ما يتناغم مع تنوع دبي الثقافي، مشيدة في الوقت نفسه بأهمية المعرض ودوره في نشر القراءة بين أفراد المجتمع، وتحفيزهم على الوصول إلى مصادر المعرفة المتنوعة.

ويتميز المعرض هذا العام بتشكيلة فريدة من الكتب باللغتين العربية والإنجليزية، ما يجسد رسالة المعرض العالمية التي تقول بـ«تغيير العالم كتاباً تلو الآخر»، ليكون منصة تجمع أصواتاً وقصصاً متنوعة، مع تعزيز متعة القراءة، كما توفر نسخة المعرض الحالية العديد من الأنشطة الترفيهية الملائمة للعائلات.

وشهد اليوم الأول من المعرض، عروض «الجمعة البرتقالية»، وعروضاً حصرية ومميزة، شملت مجموعة مختارة من كتب الأطفال التي تبدأ أسعارها من 1.99 درهم فقط، ما مثل فرصة مثالية لبدء مغامرة أدبية مميزة وإنشاء مكتبة ممتعة للأطفال بأسعار لا تُنافس.

ولا يقتصر الموسم السادس من «بيغ باد وولف» على كونه محطة لاقتناء الكتب، بل يقدم أيضاً تشكيلة شهية من خيارات الأطعمة والمشروبات.

«القراء الصغار»

تتميز هذه المنطقة بوجود قلعة قفز ملونة ومنطقة للفنون والحرف اليدوية، تعمل يومياً من الساعة 10:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً. هنا، يمكن للأطفال إطلاق العنان لإبداعهم من خلال أنشطة تفاعلية ممتعة، بينما تستمتع العائلات بجولة استكشافية في أرجاء المعرض.

وتعد هذه المسابقة تجربة مليئة بالتشويق والإثارة، حيث تنطلق على مدار أربعة أيام محددة: 1، 4، 5، و6 ديسمبر، من الساعة 12:00 ظهراً وحتى الساعة 3:00 عصراً.

سيحظى المشاركون بفرصة خوض تحدٍ فريد من نوعه عبر تتبع أدلة تساعدهم في العثور على كتب معينة. وسيمنح الفائز الأول، الذي يتمكن من إكمال التحدي بنجاح، قسيمة شراء بقيمة 50 درهماً.

لكل عشاق الأزياء التنكرية، تفتح هذه المسابقة أبوابها لإبراز أروع التصاميم الإبداعية خلال الفترة من 1 إلى 6 ديسمبر. يمكن للراغبين في المشاركة نشر صورة إطلالاتهم عبر خاصية القصة على إنستغرام، مع استخدام وسم حساب «بيغ باد وولف دبي»، مع التأكد من أن الحساب الشخصي عام.

تشمل الجوائز 500 درهم إماراتي للمركز الأول، 250 درهماً للمركز الثاني، و200 درهم للمركز الثالث، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في 7 ديسمبر.

احتفاء بالأدب العالمي

يواصل معرض «بيغ باد وولف 2024» تقديم مجموعة أدبية متنوعة وغنية فكرياً، تبرز موضوعات تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. من بين العناوين المميزة: «عادات صحية:

دليل الكنغر للحفاظ على اللياقة» (الصحة الجيدة)، و«نساء ملهمات: 100 حياة تلهمك» (المساواة بين الجنسين)، و«عالم رائع: كيف نحمي الكوكب ونغير المستقبل» (العمل المناخي).

ويمثل هذا العام نقلة نوعية للأدب العربي، حيث يعرض المعرض أكبر مجموعة مختارة من العناوين العربية بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب ومنصة «منَصّة».

وصرح محمد نور هرسي، عضو مجلس إدارة «بيغ باد وولف» في الشارقة: «تعكس شراكتنا مع الناشرين العرب، وعلى رأسهم كلمات ومنَصّة، رؤيتنا المشتركة نحو جعل الأدب المتنوع أساساً للتنمية الثقافية في الإمارات وخارجها. إن إدراج أكثر من 50 ألف عنوان باللغة العربية يعكس رسالتنا في تقديم أدب هادف يصل إلى القراء في كل مكان».