مركز دبي المالي العالمي: تبرّع بكتاب واصنع فرقاً

أعلن مركز دبي المالي العالمي، إحدى أبرز الوجهات الإبداعية والثقافية وأساليب الحياة العصرية في دبي، عن إطلاقه، بالتعاون مع «دبي للثقافة»، «معرض الكتب المستعملة» 2، تحت شعار «تبرّع بكتاب، واصنع فرقاً».

إذ يقام المعرض في «جيت أفينيو» 4 بمركز دبي المالي العالمي، ويستمر حتى 5 أبريل، يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً، متيحاً للزوار فرصة استكشاف كنوز أدبية متنوعة من مختلف الأنماط واللغات.

مع كل كتاب يتم شراؤه يسهم المعرض في إحداث فرق حقيقي، حيث تذهب جميع عائداته مباشرة لدعم رسالة «دبي العطاء» في تمكين تعليم الأطفال حول العالم.