«لقاءات السبت» في مدينة إكسبو دبي.. برنامج زاخر بالفنون والثقافة والصحة

أطلق «بيت الفن» في مدينة إكسبو دبي «لقاءات السبت في بيت الفن»، وهو برنامج عائلي رائد يجمع بين الفنون والثقافة والصحة، ويهدف إلى مشاركة الأطفال وعائلاتهم في مزيج مميز من التجارب الإبداعية والتفاعلية والتعليمية.

وقد تم تصميم البرنامج، الذي ينطلق يوم السبت 11 أبريل المقبل من الساعة 8:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً، بوصفه فعالية فنية دورية توفر مساحة مخصصة للعائلات من أجل التواصل عبر تجارب مشتركة تقوم على الاستكشاف والتعبير عن الذات، إضافة إلى تنمية فضول الأطفال وبناء ثقتهم ومخيلتهم.

ويتضمن البرنامج أنشطة وفعاليات تناسب الأطفال من فئتين عمريتين هما: من 4 إلى 7 سنوات ومن 8 إلى 12 سنة، مع مراعاة مراحل التطور واهتمامات الأطفال ومستويات تفاعلهم المختلفة.

ومن خلال ورش العمل الموجهة والجلسات التفاعلية والتجارب العملية، يتم تشجيع المشاركين على اختبار أفكار جديدة واكتشاف أساليب مميزة للتعبير وبناء الثقة بالنفس في بيئة داعمة مليئة بدفء العائلة.

ويرتكز برنامج «لقاءات السبت في بيت الفن» على ثلاثة محاور رئيسية هي محور الفن، الذي يتضمن الأنشطة الفنية التي تتيح للأطفال استكشاف المواد والألوان وتقنيات الرسم والتلوين وتنمية التفكير الإبداعي والتعبير عن الذات.

ومحور الصحة، الذي يشمل نشاطات رياضية وبدنية يشارك فيها أفراد العائلة كافة في قالب من المرح والمشاركة وتعتمد على الحركة والتركيز الذهني (اليقظة الذهنية).

والمحور الثالث هو الموسيقى، الذي يوفر عدداً من الجلسات وورش العمل الموسيقية للأطفال لتعلم مبادئ الإيقاعات وطبيعة الأنغام والآلات الموسيقية، مع إتاحة الفرصة للمشاركة بتجارب تفاعلية تدعم الاستماع والإبداع والمتعة المشتركة.