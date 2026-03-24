25 مهرجاناً وملتقى في الشارقة خلال الشهور المقبلة

تنظم دائرة الثقافة في الشارقة 25 مهرجاناً وملتقى ثقافياً ضمن برنامجها السنوي، وذلك خلال الشهور المقبلة على المستوى المحلي والعربي والأفريقي، بما يعزز حضور الشارقة الثقافي، وتأكيد ريادتها في دعم الفعل الثقافي والإبداعي.

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، إن البرنامج الثقافي للشهور المقبلة يأتي امتداداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في السعي نحو دفع عجلة الثقافة العربية، دعماً للحراك الثقافي والطاقات الإبداعية في المجالات الأدبية كافة، وترسيخ حضور الشارقة فضاءً للتلاقي بين المثقفين والمبدعين.

وأوضح أن الفعاليات تشكل حراكاً ثقافياً يمتد من الشارقة إلى الوطن العربي وأفريقيا، مشيراً إلى أن جمهوراً واسعاً يترقب هذه الأنشطة الثقافية لما تمثله من قيمة معرفية وإبداعية وجمالية.