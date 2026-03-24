«مسرح دبي» يناقش خطط عمل 2026

عقد مجلس إدارة مسرح دبي الوطني اجتماعه الدوري أول من أمس، لمناقشة الخطط والمستجدات والبرامج الفنية التي من المقرر تنفيذها خلال عام 2026، برئاسة ياسر علي القرقاوي، رئيس مجلس إدارة المسرح، وذلك في إطار تطوير أجندة المسرح وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي الوطني.

وحضر الاجتماع الفنان عبدالله صالح الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة المسرح، والشاعرة الهنوف محمد، أمين السر العام، والفنان عادل إبراهيم بن سيفان، المدير المالي، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة المسرح: الفنان حمد الحمادي، والإعلامي إبراهيم استادي، والفنان عبدالله المهيري.

جاء الاجتماع لمتابعة سير العمل في المسرح، وبحث الاستعدادات للبرامج الفنية والثقافية التي يعتزم المسرح تقديمها خلال الأشهر المقبلة،.

حيث تم خلال الجلسة اعتماد مواعيد الفعاليات والأنشطة والمشاركات المسرحية، إلى جانب وضع رؤية مدروسة تهدف إلى تنشيط أعضاء المسرح وتعزيز مشاركتهم بفاعلية.

وأكد ياسر علي القرقاوي أن الاجتماع تناول مختلف المهام والبرامج التي سيتم تنفيذها ابتداءً من شهر أبريل المقبل حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح أن أجندة المسرح لعام 2026 تتضمن حزمة متكاملة من البرامج والفعاليات النوعية، تشمل تنظيم ورش ودورات تدريبية في الفنون الأدائية يقدمها فنانون محترفون من المسرح، إلى جانب ورشة الغناء الجماعي (كورال).

إضافة إلى إنتاج عرض مسرحي مخصص للأطفال، والمشاركة في مهرجان دبي لمسرح الشباب، بما يعكس حرص المسرح على تنويع برامجه الفنية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.