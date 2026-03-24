«اليوم التفاعلي للأندية القرائية» ينطلق في مكتبة الصفا 2 أبريل المقبل

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن استضافة فعاليات النسخة السادسة من «اليوم التفاعلي للأندية القرائية»، التي تنظمها مجموعة من الأندية القرائية الرائدة في الدولة تحت رعاية مشروع «مدارس الحياة».

ويهدف الحدث الذي تستضيفه مكتبة الصفا للفنون والتصميم خلال الفترة من 2 وحتى 5 أبريل المقبل إلى توفير بيئة إبداعية تفاعلية تجمع عشاق الأدب والمهتمين بالأعمال الروائية العربية، وتشجيع النقد البناء والتحليل الأدبي.

وسيشهد الحدث الذي يقام ضمن مبادرة «حديث المكتبات» المندرجة تحت مظلة مكتبات دبي العامة، عقد 9 جلسات لمناقشة روايات القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها لعام 2026، وهي:

«أصل الأنواع» للكاتب أحمد عبد اللطيف، و«منام القيلولة» للكاتب أمين الزاوي، و«فوق رأسي سحابة» للكاتبة دعاء إبراهيم، و«أغالب مجرى النهر» للكاتب سعيد الخطيبي، و«الرائي» للكاتب ضياء الجبيلي، و«غيبة مي» للكاتبة نجوى بركات.

وأشارت إيمان الحمادي، مدير إدارة الآداب في «دبي للثقافة»، إلى أن «اليوم التفاعلي للأندية القرائية» يمثل محطة مهمة في مسار نشر ثقافة القراءة وتعزيز حضورها في المجتمع.

حيث أصبحت نوادي القراءة إحدى الأدوات الفاعلة في الارتقاء بالوعي الثقافي وبناء أجيال متعلمة ومثقفة تمتلك القدرة على الابتكار والتفكير النقدي وتحقيق التميز.