«لفتات العيد» في السركال أفنيو بدبي

تستضيف السركال أفنيو بدبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، من 20 إلى 22 مارس، واحتفالاً بعيد الفطر المبارك، برنامج لفتات العيد، المجتمعي، الذي يجمع الزوار في أجواء تعزز روح الانفتاح والتلاقي وتسلّط الضوء على دور الفنون والثقافة في ترسيخ التعايش والمحبة والروابط الإنسانية وتوفير مساحات للتواصل.

ويعكس هذا البرنامج معنى العيد في تفاصيله اليومية، مثل روح العطاء في تقاليد العيدية وزيارات الأهل والأحبة وتبادل الحلويات مع الجيران، بوصفه وقتاً يذكّر بأن ترابط المجتمع لا يقوم على الاحتفال فقط، بل يتعزز أيضاً من خلال صور الاهتمام التي يتبادلها الأفراد فيما بينهم. ويتاح البرنامج مجاناً للجمهور، في لفتة من السركال أفنيو تجاه جمهورها.

ويخصّص يوم السبت لبرنامج يمتد طوال اليوم، يضم أنشطة تناسب جميع أفراد العائلة، وذلك من الساعة 10 صباحاً حتى 8 مساءً. كما تقدم 11 وجهة للمأكولات والمشروبات قائمة طعام مخصصة للعيد، من الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً.

ويضم البرنامج فعاليات: ليون (من نايت جار)، ورش الأطفال التي تشمل أنشطة متنوعة وتشمل أيضاً الرسم وتجارب لرسم البورتريه وورشاً لصناعة الدمى القماشية، عرض دي جي (من شباب).

كما تشارك 11 وجهة للمأكولات والمشروبات عبر السركال أفنيو. وهناك أيضاً، عرض أداء لجوقة بسمة يحتفي بالموسيقى العربية ويسهم في حماية الموروث الثقافي، وفيلم «ارفع الأوزان كفتاة».