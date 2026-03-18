جمعية الإمارات للمكتبات تنتخب مجلس إدارتها الجديد

انتخبت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، خلال اجتماع جمعيتها العمومية العادية الذي عُقد أمس في هيئة الشارقة للكتاب، مجلس إدارتها الجديد للدورة «2026 - 2029».

وذلك بحضور ممثلي وزارة تمكين المجتمع ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة. وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كل من:

فهد علي المعمري، وفاضل حسين بوصيم، وسلطان سيف المزروعي، وأحمد محمد المشتغل، وحمد سليم الحميري، وشيخة عبدالله المطيري، وإيمان سالم الحمودي بعضوية مجلس الإدارة الجديد.

وناقشت الجمعية العمومية خلال الاجتماع التقرير الإداري الذي استعرض أبرز أعمال الجمعية خلال عام 2025، متضمناً البرامج العلمية التي تم تنفيذها، والمشاركات الخارجية والداخلية.