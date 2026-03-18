«الهاربات» تفتتح أيام الشارقة المسرحية 24 الجاري

تنطلق الدورة الخامسة والثلاثون من أيام الشارقة المسرحية مساء يوم الثلاثاء المقبل، بمشاركة 14 عرضاً مسرحياً، وفي حضور فنانين وباحثين مسرحيين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتفتتح الدورة في مسرح قصر الثقافة بمسرحية «الهاربات» لفرقة المسرح الوطني التونسي بمناسبة فوزها بـ«جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي»، التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح، وجرت فعاليات دورتها الأخيرة في العاصمة المصرية القاهرة، في يناير الماضي.

وقال أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة مدير أيام الشارقة المسرحية:

«إن «الأيام» غدت بفضل الرؤية الحكيمة والدعم السخي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، احتفالاً ثقافياً زاخراً تلتقي في رحابه أجيال وتجارب المسرح الإماراتي، وتبتكر فوق منصته أجمل الإبداعات والتطلعات التي تتجدد بها الحياة الثقافية وتزدهر».

وأكد أن الرعاية الكبيرة التي تحظى بها التظاهرة التي أُسست عام 1984 من لدن صاحب السمو حاكم الشارقة عززت مكانتها، وضاعفت منجزاتها، وحصنتها من التحديات.