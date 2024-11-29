برامج وإصدارات نوعية لـ «الشارقة للكتاب» في «معرض الكويت»

تواصل إمارة الشارقة مسيرتها في تعزيز الحراك الثقافي العربي والارتقاء بقطاع النشر وحركة الترجمة والمكتبات، حيث تترأس «هيئة الشارقة للكتاب» وفداً يمثل أبرز المؤسسات الثقافية في إمارة الشارقة، خلال مشاركتها في «معرض الكويت الدولي للكتاب 2024»، الذي يختتم يوم غد.

وتستعرض الهيئة مستجدات ومنجزات المشروع الثقافي لإمارة الشارقة، الذي انطلق برؤية ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمام 544 دار نشر من 31 دولة، منها 19 عربية و12 أجنبية، تشارك في المعرض وتقدم 243 ألف عنوان، من ضمنها 14,630 عنواناً حديثاً، إلى جانب 47,367 كتاباً للطفل، منها 1,929 كتاباً جديداً.

واستقبلت الهيئة في جناحها المشارك عدداً من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الثقافية من الكويت والعالم العربي، حيث التقى فاضل حسين بوصيم، مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، معالي عبد الرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، ومعالي مصطفى الرواشدة، وزير الثقافة الأردني، ممثلاً عن الأردن، ضيف شرف الدورة الـ47 من المعرض.

ونظمت الهيئة عدداً من اللقاءات والاجتماعات لتعريف الناشرين وأصحاب المكتبات والعاملين في الصناعات الإبداعية على الفرص التي تقدمها إمارة الشارقة، حيث استعرضت أمامهم فرص الشراكات والتعاون مع «معرض الشارقة للكتاب»، والمشاركة في فعالياته المتنوعة، مثل «مؤتمر الناشرين»، و«مؤتمر المكتبات»، و«مؤتمر الموزعين الدولي».

وحول المشاركة في «معرض الكويت الدولي للكتاب»، قال فاضل حسين بوصيم، مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية: «نقدم برنامجاً متكاملاً خلال مشاركتنا في دورة العام الجاري، برعاية وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الثقافية في الإمارة، حيث نستهدف ترسيخ التعاون مع الهيئات الثقافية الإقليمية ومعارض الكتب الدولية».