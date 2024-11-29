احتفالات عيد الاتحاد الـ53 تصل إلى «سيتي ووك»

تنطلق فعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر في «سيتي ووك»، وجهة دبي الرائدة في أسلوب الحياة في الهواء الطلق.

حيث سيتمكّن الزوّار من المشاركة في أنشطة ثقافية وعروض ترفيهية تعكس روح الوطن في أبهى حلة. ستنبض الوجهة بأجواء حيوية مع موكب ضخم وعروض رائعة في منطقة النافورة.

تتمثّل أبرز فعاليات الاحتفال في «موكب يوم الاتحاد»، الذي سيُقام ابتداءً من الساعة 4 عصراً في «سيتي ووك» بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى الجهات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وشرطة دبي.

سيشهد هذا الموكب الديناميكي مشاركة ما يصل إلى 800 مشارك، بما في ذلك خريجو أكاديمية شرطة دبي، والفرق الموسيقية، والخيول، ووحدات الكلاب البوليسية (K9)، والدراجات الهوائية، إضافة إلى عرض للسيارات الفارهة.

كما سيتضمن الموكب أكثر من 130 مؤدياً من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بما في ذلك لاعبون بهلوانيون، وعروض السيرك، والمشي على العصي، وحاملي الأعلام، والموسيقيين التقليديين، وراقصي الأقمشة، والعروض التفاعلية، للاحتفال بتراث دولة الإمارات ووحدتها ورؤيتها المستقبلية.

يمكن للعائلات الاستمتاع بأجواء كرنفالية وعروض مسرحية تعرض التراث الإماراتي في سياق عصري، مما يضيف تجارب مبهجة بأسلوب حديث ستنال إعجاب الزوار على مختلف أعمارهم.

ستختتم الاحتفالات بحفل موسيقي حي للفنان الإماراتي الشهير محمد الشحّي في تمام الساعة 8 مساءً، برفقة فرقة موسيقية مكونة من 10 أعضاء، سيملأ الشحّي الأجواء بأسلوبه الموسيقي المميز الذي يوقظ مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن.

سيحصل زوّار «سيتي ووك» على أوشحة تذكارية في 2 ديسمبر، مما يُعزّز الإحساس بالاحتفالات. إضافة إلى ذلك، يُمكن للزوّار استكشاف العروض الحصرية من المتاجر المشاركة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني أو متابعة حسابات «سيتي ووك» الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.