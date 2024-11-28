الأرشيف والمكتبة الوطنية يحتفي بعيد الاتحاد

احتفل الأرشيف والمكتبة الوطنية بعيد الاتحاد الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أكد عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية في كلمته بهذه المناسبة، أن الأرشيف والمكتبة الوطنية وهو يحتفي بمنجزات دولة الإمارات العربية المتحدة التي توجت بالريادة في مختلف المجالات على مدار 53 عاماً سوف يجعل مرحلته القادمة ذهبية حافلة بالإنجاز والعطاء في كل المجالات ذات الصلة برؤيته ورسالته وأهدافه ومهامه.

وهو يمضي نحو المستقبل مؤدياً دوره في إثراء مجتمعات المعرفة، والحفاظ على ذاكرة الوطن للأجيال معتمداً على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات، ومواكباً ما تشهده الأرشيفات العالمية من تطور وتقدم، كما سيواصل دوره الوطني بإرادة لا تعترف بالمستحيل، وهو يسير على هدي قيادتنا الرشيدة التي جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر مؤشرات التنافسية في مختلف المجالات.

ورفع مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة، وإلى شعب الإمارات، وجدد العهد على مواصلة العطاء والإنجاز حتى تبقى إماراتنا الغالية في الصدارة.

وتواصلت فعاليات الاحتفاء بعيد الاتحاد الثالث والخمسين بالفقرات الفنية والمسابقات ذات المضمون الوطني الذي يعزز مشاعر الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة ويرسخ الهوية الوطنية.

وجرى ذلك وسط أجواء وطنية حافلة بمظاهر البهجة ومشاعر الاعتزاز بالمناسبة الوطنية الغالية.

هذا وقد تزين مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية برموز المناسبة الوطنية، مثل علم الإمارات والرقم الـ53.. وصدحت في أرجائه الموسيقى والأناشيد الوطنية، وقد شهد الاحتفال تفاعلاً كبيراً من الحضور.