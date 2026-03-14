مكتبة محمد بن راشد في «شهر القراءة»..مبادرات نوعية وآفاق رحبة

بالتزامن مع «عام الأسرة» و«الشهر الوطني للقراءة»، تواصل مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر مارس، تعزيز الثقافة والمعرفة ونشر الإبداع بين مختلف شرائح المجتمع، من خلال مجموعة من الفعاليات الثقافية والتعليمية المتميزة، التي تهدف إلى توفير منصة غنية للتعلم والتفاعل تجمع بين الفن والأدب والمسرح وورش العمل، بما يسهم في إثراء تجربة الزوار ويعزز روح الانتماء الثقافي والمعرفي.

وفي إطار رؤيتها لدعم ثقافة القراءة وترسيخ حضور الكتاب في الحياة اليومية، تطلق مكتبة محمد بن راشد مبادرة «نقرأ معاً»، امتداداً لمبادرة «عالم يقرأ»، وذلك من خلال توزيع كتب متنوعة على زوار المكتبة طوال شهر مارس.

وعلى صعيد الفعاليات، تستقبل المكتبة زوارها في «ليالي الخور الرمضانية»، التي تنظمها بالتعاون مع Empty Basket، حيث تقدم على مدار أسبوع أنشطة عائلية وثقافية، غينة بمضامينها الثقافية. وتستضيف المكتبة سلسلة من مجالس القرّاء تحت شعار «نحو مجتمع قارئ»، بمشاركة مجموعة من أندية القراءة والجمعيات والمؤسسات الثقافية.

وحرصاً على غرس حب اللغة العربية بأسلوب تفاعلي يجمع بين التعليم والترفيه، تحتضن المكتبة عرضاً مسرحياً مخصصاً لطلبة المدارس بعنوان «الحرف في مهمة نحوية»، يُقدم على خشبة مسرح المكتبة بالتعاون مع صندوق الوطن ومسرح دبي الوطني.

ومن بين الفعاليات، تنظّم المكتبة جلسة حوارية لمبادرة «ورقة وقلم». ويشهد الأسبوع الأخير من شهر مارس تنظيم جلسة توعوية مبسّطة حول الثقافة المالية بعنوان «المال لا يجب أن يكون معقداً»، تسلط الضوء على أساسيات إدارة الدخل والمصروفات وتنظيم الميزانية الشخصية، بأسلوب عملي.

وتختتم المكتبة فعالياتها بجلسة توعوية تربوية بعنوان «الطفل وراء السلوك»، تركز على فهم السلوكيات الصعبة لدى الأطفال باعتبارها رسائل تعبّر عن ضغوط أو تحديات.