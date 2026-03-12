«أبوظبي للغة العربية» يستعرض إصداراته في «لندن للكتاب»

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، في الدورة الـ55 من معرض لندن للكتاب، أحد أبرز التجمعات السنوية المهنية لصناعة النشر في العالم، والذي يختتم فعالياته اليوم في قاعة أولمبيا لندن بالعاصمة البريطانية.

ويعرض المركز في جناحه مجموعةً من أبرز إصدارات مشروعيه «كلمة» للترجمة، و«إصدارات» للنشر العربي، إضافة إلى كتب إلكترونية ومسموعة ضمن مشروعه للتحول الرقمي، عبر رموز استجابة سريعة تسمح للزوار بتحميلها.

وتنقلهم إلى صفحة «المكتبة الرقمية العربية»، التي أطلقها المركز مؤخراً بالتعاون مع شركة «أمازون» بهدف توفير آلاف الكتب الإلكترونية، والصوتية، وتوسيع نطاق وصول الكتاب العربي، وتعزيز حضور الثقافة العربية عالمياً.

وتضمن برنامج المشاركة عقد لقاءات، وحوارات مع أقطاب في الصناعات الإبداعية والنشر في العالم، بهدف تعزيز التعاون مع ناشرين عالميين، وترسيخ العلاقات القائمة مع دور نشر بريطانية ودولية، وبناء شراكات جديدة، إلى جانب توقيع عدد من اتفاقيات الحقوق بين مشروع «كلمة» للترجمة، ودور نشر عالمية.وشهد جناح المركز برنامجاً ثقافياً يتضمن جلسات تنظم بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، وبمشاركة نخبة من المثقفين، والمترجمين، والمؤلفين.