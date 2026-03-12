إطلاق برنامج منح مشاريع جمعيات النفع العام الثقافية لـ 2026

أطلقت وزارة الثقافة الدورة الجديدة لبرنامج منح مشاريع جمعيات النفع العام الثقافية لعام 2026، بهدف تعزيز دور الجمعيات الثقافية والفرق الفنية، وتمكينها من تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وتوفير منصات جديدة للمواهب، وتوسيع نطاق المشاركة الثقافية في مختلف إمارات الدولة.

وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة: إن إطلاق برنامج منح مشاريع الجمعيات الثقافية خطوة إستراتيجية ضمن رؤية أشمل تهدف إلى بناء منظومة ثقافية متجددة وقادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإبداعي، فالجمعيات الثقافية منصات حيوية لإنتاج المعرفة، ودعم المواهب، وجسور تربط المجتمع بتراثه وهويته وبمستقبل ثقافي أكثر ازدهاراً.

وأضاف أن هذه الجمعيات شريك محوري في صياغة المشهد الثقافي الوطني ودعم الاقتصاد الإبداعي، ومن خلال هذه الدورة الجديدة من برنامج المنح، يتم العمل على تمكين الجمعيات من تطوير مشاريع نوعية تسهم في تعزيز حضور الفنون، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وابتكار مبادرات قادرة على خلق تأثير ثقافي مستدام في مختلف إمارات الدولة.

ويشكل برنامج منح مشاريع الجمعيات أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة في دعم الحراك الثقافي المحلي، إذ يوفر تمويلاً مباشراً للجمعيات الثقافية ذات النفع العام والفرق الفنية المرخصة بما يمكنها من تنفيذ برامجها ومبادراتها السنوية النوعية.

ويعزز إسهامها في إثراء الحياة الثقافية وخدمة المجتمع. ويشمل البرنامج منحاً مخصصة لدعم المشاريع المبتكرة التي تتماشى مع خطط الجمعيات في مجالات متعددة.

كما يتضمن البرنامج مجالات الأدب واللغة العربية، والموسيقى، والأفلام والسينما، والتراث الثقافي والهوية الوطنية، والتصميم والعمارة، والفنون البصرية والرقمية، وغيرها.

ويمكن للراغبين في الحصول على هذه المنح تقديم الطلبات إلكترونياً عبر موقع وزارة الثقافة.