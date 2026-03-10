مركز جمعة الماجد ينظم محاضرة حول المنجزات العلمية القرآنية في رمضان

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، أول من أمس، محاضرة افتراضية عن بعد بعنوان: «منجزات علمية قرآنية في رمضان»، قدمها الدكتور عبد الحكيم الأنيس، الخبير العلمي في مجمع القرآن الكريم بالشارقة، إذ تناول في محاضرته منزلة العلم في الإسلام، وارتباط العلم بالعمل، وضرورة نشر المعرفة بين الناس، مبيناً أن شهر رمضان شهر خيرات وبركات وحسنات، وهو كذلك شهر إنجازات دينية ودنيوية وأخروية.

وركز عبد الحكيم الأنيس في حديثه على المنجزات العلمية في مجال تفسير القرآن وعلومه، من القرن الثامن الهجري إلى العصر الحاضر، وذكر من أبرزها الكتاب الجليل: «الدر المنثور في التفسير المأثور» للإمام السيوطي، و«التيسير في علم التفسير» للعلامة الكافيجي.

وأشار إلى أن استحضار هذه النماذج المضيئة من جهود العلماء في شهر رمضان من شأنه أن يثير العزائم ويحفز الهمم، ليغتنم الصائم هذا الشهر المبارك في إنجاز عمل علمي أو أدبي، فلا ينقضي الشهر إلا وقد أعد عملاً يكون لبنة في صرح المكتبة الإسلامية.