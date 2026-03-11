«مجمع اللغة العربية» يرصد حال وقضايا «الضاد» بين التراث والمعاصرة

صدر عن مجمع اللغة العربية بالشارقة العدد العشرون من مجلة المجمع، متضمناً مجموعة من البحوث والدراسات التي توزعت على أبواب: البيان القرآني، واللغويات، والمعجميات، وكتب ودراسات، وأعلام العربية، والدراسات النقدية، في عدد يجمع بين قراءة النصوص وتحليل الظواهر اللغوية ومتابعة قضايا اللغة العربية في تراثها وواقعها المعاصر.

وتضمن العدد دراسة بعنوان «التعابير الاصطلاحية في الخطاب القاسمي» تناولت كتاب «فرائد البيان» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واستقرأت ما تزخر به الخطب والكلمات والمحاضرات التي اشتمل عليها من تعابير اصطلاحية في سياقات متنوعة تمتد من الشأن الإماراتي إلى الخليجي والعربي والدولي.

وجاءت افتتاحية العدد بقلم الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، بعنوان «الشعر في ميزان الإسلام»، وفيها توضيح لموقف الإسلام من الشعر.

كما اشتمل العدد على مقال للأديبة الجزائرية أحلام مستغانمي بعنوان «مالك حداد: شهيد الكلمة العربية التي لم يكتبها»، تناول تجربة الأديب الجزائري مالك حداد وعلاقته باللغة العربية والكتابة بها.