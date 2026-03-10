«الفن من أجل الخير» في دبي.. دمج الإبداع بمنظومة العلاج

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن انضمام هيئة الصحة في دبي إلى مبادرة «الفن من أجل الخير – القطاع الصحي»، الهادفة إلى دمج الفنون والإبداع ضمن البيئات العلاجية والمرافق الصحية، باستخدام أساليب مبتكرة تركز على صحة الإنسان وتعزز رفاهيته النفسية وتسهم في التخفيف من التوتر لدى المرضى وعائلاتهم والكوادر الطبية.

وهو ما يتناغم مع مسؤوليات الهيئة المجتمعية، وجهودها الرامية إلى تحقيق أهداف استراتيجية جودة الحياة في دبي، بما ينسجم مع تطلعات الإمارة بأن تكون وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والزيارة.

وفي هذا السياق، أكدت مجموعة من مستشفيات إمارة دبي التزامها بدعم المبادرة من خلال التعاون مع مجموعة من الفنانين والمبدعين وأفراد المجتمع وتمكينهم من تنفيذ سلسلة من المشاريع والبرامج المستلهمة من التراث المحلي والهوية الوطنية، داخل مرافقها الصحية بما يسهم في دعم التعافي وتوطيد التلاحم المجتمعي ودفع عجلة الإبداع.

كما تتيح لهم المشاركة في تقييم وتطوير مبادرات نوعية تهدف إلى رفع الذائقة الفنية لدى مختلف فئات المجتمع. وضمت قائمة المستشفيات في المرحلة الأولى للمبادرة 10 مستشفيات خاصة.

وتسعى «دبي للثقافة» وهيئة الصحة في دبي من خلال مذكرة التفاهم التي وقعتها هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، والدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، مؤخراً، على هامش فعاليات مؤتمر الصحة العالمي، إلى استكشاف وتطبيق أساليب مبتكرة تسهم في دمج الفن والإبداع في خدمات القطاع الصحي في إمارة دبي، بما يسهم في تهيئة بيئة علاجية داعمة للصحة النفسية للمرضى وعائلاتهم، إلى جانب تعاونهما في تطوير مشاريع ومنصات مبتكرة تمكن الفنانين وأفراد المجتمع من المشاركة الفاعلة في تنفيذ برامج صحية هادفة.

وأكدت هالة بدري، حرص الهيئة على الاستثمار في الإنسان، وتحسين جودة حياته، وضمان رفاهيته، وتحقيق تطلعات دبي المستقبلية، لافتةً إلى أهمية مبادرة «الفن من أجل الخير – القطاع الصحي» بوصفها نموذجاً متفرداً طوّرته دبي يبرز دور الثقافة والفنون في دعم المرضى وعائلاتهم والكوادر الطبية، وإحداث تأثير إيجابي في حياتهم، والارتقاء بالمرافق الصحية. وعبرت عن اعتزازها بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي ومستشفيات الإمارة.

وقال الدكتور علوي الشيخ علي: «تولي إمارة دبي اهتماماً بالغاً بصحة وحياة كل سكانها، وتأتي مبادرة «الفن من أجل الخير – القطاع الصحي»، لدمج الفنون في منظومة الصحة والعلاج كخطوة استراتيجية تعكس رؤية دبي لبناء مجتمع أكثر توازناً ورفاهية.

وأكد أن المبادرة تمثل التزاماً حقيقياً بتوفير خدمات صحية متكاملة ومبتكرة في بيئات علاجية مميزة، تراعي الجوانب الحسية والمعنوية للمرضى، وتحفز على التعافي السريع، فيما ثمن سعادته الدور التنموي الكبير الذي تقوم به هيئة الثقافة والفنون في دبي».