المعهد الثقافي العربي في إيطاليا يعزز تعليم اللغة العربية

في امتداد للدور الثقافي الذي تقوده «هيئة الشارقة للكتاب» لتعزيز حضور اللغة العربية عالمياً، بدأ المعهد الثقافي العربي في الجامعة الكاثوليكية بميلانو مرحلة جديدة لتعزيز حضور العربية في النسيج الاجتماعي الإيطالي، من خلال توقيع اتفاقية تعاون مع بلدية ميلانو لإطلاق برنامج متخصص في تعليم اللغة العربية وثقافتها للعاملين في «مركز الاستقبال لمدينة ميلانو»، أحد أهم المراكز المعنية بخدمات المهاجرين واللاجئين في المدينة.

ويُعد المعهد الثقافي العربي ثمرة شراكة استراتيجية بين «هيئة الشارقة للكتاب» والجامعة الكاثوليكية في ميلانو، أُطلقت عام 2024 بهدف دعم تعليم اللغة العربية في أوروبا، وتوسيع مجالات التعاون الثقافي والمعرفي بين العالم العربي والمؤسسات الأكاديمية الأوروبية.

وتأتي الاتفاقية استجابة لحاجة متنامية لدى بلدية ميلانو لتأهيل كوادرها العاملة في قطاع الاستقبال والاندماج لغوياً وثقافياً، بما يعزز قدرتها على التواصل مع المتحدثين بالعربية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، في ظل تزايد أعداد المستفيدين من أصول عربية.

وبموجب الاتفاق، سيتولى المعهد تنظيم دورات في اللغة العربية للمستوى المبتدئ، إلى جانب برامج تمهيدية في الثقافة العربية، موجهة إلى العاملين في «مركز الاستقبال لمدينة ميلانو»، وإلى الكوادر العاملة ضمن شبكة نظام الاستقبال والاندماج في المدينة.