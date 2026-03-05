«بيغ باد وولف» في دبي.. إقبال كبير وجوائز مميزة

يواصل معرض «بيغ باد وولف» في دبي استقبال الزوار، بمن في ذلك العائلات والطلاب ومحبو القراءة، في قاعة ساوند ستيج في مدينة دبي للاستوديوهات، محققاً نجاحات نوعية، ومستقطباً إقبالاً كبيراً من أفراد الجمهور.

وذلك بحسب ما أكده منظمو المعرض الذي يستمر حتى 8 مارس الجاري، حيث يفتتح أبوابه من الساعة 10:00 صباحاً حتى 2:00 بعد منتصف الليل، مع دخول مجاني للجميع.

وقال أندرو ياب، المؤسس المشارك لمعرض «بيغ باد وولف للكتب»: «مع تخصيص مساحات خاصة للقراء الصغار وتوفير أجواء صديقة للعائلات، يوفّر الحدث بيئة تفاعلية تجمع بين متعة الاكتشاف والتعلم. وندعو الزوار إلى التجول واستكشاف العناوين الجديدة على مهل، والتعرف إلى أنواع أدبية متنوعة، وإعادة اكتشاف متعة تقليب صفحات الكتب الورقية».

وأضاف: «تضم نسخة هذا العام نحو 18 ألف عنوان تغطي طيفاً واسعاً من الأنواع الأدبية والفئات العمرية، فمن كتب الأطفال المصورة وكتب الأنشطة للأطفال إلى الروايات الأدبية وأدب اليافعين، تعكس هذه التشكيلة المتنوعة اهتمامات القراءة المتباينة للمجتمع متعدد الثقافات في دولة الإمارات».

وتابع: «نلتزم بدعم المؤسسات التعليمية وتشجيع تطوير المكتبات الشخصية ومكتبات الفصول الدراسية. ويحصل الطلاب والمعلمون على خصم إضافي بنسبة 5 % على جميع الكتب الإنجليزية التي يبيعها معرض «بيغ باد وولف»، دون حد أدنى للشراء، وذلك عند إبراز بطاقة هوية سارية عند الدفع».

وتقام نسخة عام 2026 تحت شعار «ما وراء الضجيج»، لتسلّط الضوء على أهمية إعادة التواصل مع متعة القراءة الهادفة في عصر تهيمن عليه المشتتات الرقمية المتواصلة. ويعكس هذا الشعار الرسالة الأوسع للحدث، المتمثلة في جعل الكتب في متناول الجميع وتشجيع العائلات على تبنّي عادات قراءة مستدامة داخل المنزل.

ومن خلال إزالة العوائق المرتبطة بالتكلفة وتوفير مجموعة واسعة من العناوين تحت سقف واحد، يواصل معرض «بيغ باد وولف للكتب» ترسيخ مكانة القراءة بوصفها تجربة شخصية غنية يمكن مشاركتها مع الآخرين.

ويوفر معرض «بيغ باد وولف للكتب» للقرّاء فرصة اكتشاف مؤلفين جدد، وإعادة زيارة الكلاسيكيات الأدبية، وبناء مكتباتهم الشخصية بأسعار في متناول الجميع.

كما تتاح للزوار فرصة المشاركة في سحوبات الجوائز طوال فترة المعرض. ويحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم إماراتي في فاتورة واحدة على فرصة واحدة للدخول في السحب للفوز بجوائز مميزة، من بينها حاسوب MacBook Air، فيما تتيح المشتريات بقيم أعلى فرصاً إضافية للدخول في السحب.

كذلك تتوفر أيضاً قسائم شراء بقيمة 1000 درهم ضمن الجوائز، ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر القنوات الرسمية لمعرض «بيغ باد وولف للكتب» على وسائل التواصل الاجتماعي.