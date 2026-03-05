14 عرضاً في الدورة الـ35 من أيام الشارقة المسرحية

تتواصل التحضيرات لانطلاق الدورة الـ 35 من أيام الشارقة المسرحية التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وسيتضمن المهرجان 14 عرضاً مسرحياً.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة للفعالية، التي تقيمها دائرة الثقافة بالشارقة، اجتماعها الرابع، أول من أمس، في قصر الثقافة، برئاسة أحمد بورحيمة مدير المهرجان، وبحضور الأعضاء إسماعيل عبدالله، وأحمد الجسمي، ومحمد جمال، وعبدالله راشد.

استعرضت اللجنة تقرير لجنة مشاهدة وتصنيف العروض المسرحية التي ضمت أحمد الأنصاري وعبدالله راشد من دولة الإمارات، ومحمد مسعد من جمهورية مصر العربية، واعتمدت برنامج العروض والمسارح المخصصة لها.

وناقش الاجتماع ترتيبات حفل الافتتاح الذي يقام على مسرح قصر الثقافة، ويتضمن تقديم العرض الفائز بـ«جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي» في نسختها الثالثة عشرة، التي نُظمت ضمن الدورة الخامسة عشرة من مهرجان المسرح العربي في القاهرة يناير الماضي، وهو العرض التونسي «الهاربات» من تأليف وإخراج وفاء الطبوبي، وإنتاج مشترك بين المسرح الوطني التونسي وشركة الأسطورة للإنتاج الفني.

وكانت لجنة مشاهدة وتصنيف العروض قد اطلعت على 11 عرضاً تقدمت للمنافسة على جوائز الدورة الـ35، واختارت سبعة منها ضمن المسابقة الرسمية، في حين تُعرض أربعة أعمال ضمن البرنامج الموازي، ليصل إجمالي العروض المشاركة في الدورة إلى 14 عرضاً.

ويشهد برنامج الدورة، التي تختتم فعالياتها في 31 مارس الجاري، تقديم عرضين من الدورة الثانية عشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة.