العازف العالمي توني آن يحيي حفلاً في دبي 29 أبريل

تواصل دبي استقطاب أبرز نجوم الفن والموسيقى العالميين، لينثروا إبداعاتهم ويطربوا الجمهور بأروع أعمالهم. وتستضيف الإمارة أمسية موسيقية استثنائية مع عازف البيانو والملحن العالمي الشهير توني آن، الذي يقدم عرضه الجديد على مسرح «دبي أوبرا» في 29 أبريل المقبل. ينطلق هذا الحفل بفقرة افتتاحية مع ثنائي الأصوات الإلكترونية Arkai الحائز العديد من الجوائز، قبل أن يطل توني آن ليبهر الحضور بتقديم أروع الأعمال الموسيقية المعاصرة للبيانو بأسلوبه المذهل.

يشتهر توني آن بطريقته الفريدة، التي تمزج بسلاسة بين الاتجاهات المعاصرة والأسس الكلاسيكية، ولقد حظي أسلوبه التقني المميز والجريء بإشادة النقاد على المستوى العالمي.

كما يعتبر نجماً على مواقع التواصل الاجتماعي، مع أكثر من مليار مشاهدة، و300 مليون استماع، وما يزيد على 7 ملايين متابع حول العالم، كما أسر المستمعين من خلال سلسلة الفيديوهات الشهيرة الخاصة به، إلى جانب ألبوماته القصيرة التي حققت نجاحاً لافتاً.