«وصفات من المطبخ الإماراتي».. احتفاء بالنكهة المحلية والطعم الأصيل

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي كتاب «وصفات من المطبخ الإماراتي»، بهدف الاحتفاء بثقافة الطعام المحلي، وتسليط الضوء على أصحاب المواهب والكفاءات الإماراتية في مجال فنون الطهي، وهو ما ينسجم مع توجهات الهيئة ومسؤولياتها الهادفة إلى إبراز المطبخ الإماراتي وتعزيز حضوره على الخريطة العالمية.

ويأتي هذا الإصدار في إطار دعم «دبي للثقافة» لموسم «الوُلفة»، المبادرة الهادفة إلى توطيد الروابط الأسرية والاحتفال بالمناسبات المجتمعية والثقافية الإماراتية، بما يسهم في إحياء الموروث الثقافي المحلي، وترسيخ القيم الأصيلة القائمة على التأمل والترابط والبركة.

ويضم الكتاب الذي أعد بالتعاون مع المركز الدولي لفنون الطهي (ICCA)، 30 وصفة مختارة بعناية مستوحاة من المطبخ الإماراتي، الذي يتميز بثراء مكوناته وتنوع أكلاته الشعبية التي تُحضر، خلال المناسبات المجتمعية الإماراتية إلى جانب الوجبات اليومية.

وتشمل الوصفات تشكيلة متنوعة من أطباق اللحوم والدجاج والمأكولات البحرية، إضافة إلى المخبوزات والحلوى والمشروبات، حيث تمثل كل وصفة مزيجاً من الذكريات، وتسرد تفاصيل حكايات نشأت في مطابخ العائلات وحول موائد الطعام المشتركة، ما يعكس غنى المطبخ الإماراتي.

وما يتميز به المجتمع المحلي من قيم الكرم وحسن الضيافة. وأشارت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، إلى أن كتاب «وصفات من المطبخ الإماراتي» يُمثل خطوة نوعية في توثيق الموروث الغذائي والاحتفاء بتقاليد المطبخ الإماراتي وما يتضمنه من وصفات أصيلة.

وأكدت أن الإصدار الجديد يجسد التزام «دبي للثقافة» بدعم أصحاب المواهب المحلية، وتوثيق الحكايات المرتبطة بثقافة الطعام وصونها للأجيال القادمة، باعتبارها مكوناً أصيلاً من هويتنا الثقافية.